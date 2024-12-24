Tuyển Nhân viên hành chính SUN GROUP - Công ty TNHH Thành phố Mặt trời làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

SUN GROUP - Công ty TNHH Thành phố Mặt trời
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
SUN GROUP - Công ty TNHH Thành phố Mặt trời

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại SUN GROUP - Công ty TNHH Thành phố Mặt trời

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Hà Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Công tác văn thư - lưu trữ:
- Thực hiện đăng ký, phát hành, chuyển phát cũng như theo dõi việc chuyển phát văn bản đi
- Thực hiện tiếp nhận, đăng ký, trình ký, chuyển giao văn bản đến
- Sắp xếp, bảo quản và tra cứu văn bản khi cần thiết
- Quản lý sổ đăng ký văn bản
- Quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của tổ chức hoặc các loại con dấu khác theo đúng quy định
- Nhận và kiểm tra thư, bưu phẩm của các bộ phận hàng ngày và liên hệ gửi vận chuyển, lập chứng từ thanh toán.
Thanh toán các chi phí phát sinh
- Đặt vé máy bay, phòng ở, dịch vụ ăn uống cho chuyên gia, khách của Công ty theo lịch hoặc khi có nhu cầu.
- Thanh toán các khoản chi phí thường niên của Công ty: điện, nước, VPP, internet, DV bảo vệ, thuê xe, DV vận chuyển và thư từ, thay mực máy in, vé máy bay, khách sạn, tiếp khách..., thanh toán công tác phí lãnh đạo
Tổ chức các chương trình hoạt động chung của công ty
- Làm công tác hậu cần cho việc tổ chức hội thảo, hội nghị, tiệc, lễ tết, khánh tiết, lễ cúng, hoạt động nhân viên..của Công ty (mua đồ cúng, đặt ăn uống, đề xuất bố trí phòng họp hoặc thuê địa điểm tổ chức, nhân lực phục vụ,...) và đề xuất thanh toán chi phí liên quan.
Công tác khác
- Quản lý bếp ăn
- Trực tiếp quản lý tài sản, thiết bị văn phòng và các TS, CCDC dùng chung
- Thực hiện đề xuất mua sắm các trang thiết bị TS, CCDC thuộc phạm vi quản lý
- Phối hợp quản lý lịch trình sử dụng xe ô tô
- Đầu mối để đăng ký cho CBNV lưu trú tại nhà công vụ.
- Các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Hành chính, Nhân sự và các chuyên ngành có liên quan;
- Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt;
- Sử dụng thành thạo word, excel, power point và các ứng dụng/phần mềm phục vụ công việc.
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm.

Tại SUN GROUP - Công ty TNHH Thành phố Mặt trời Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực của bản thân
- Thưởng tháng 13 và thưởng cuối năm theo thành tích công việc
- Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định và bảo hiểm sức khỏe Sun Care 24/7
- Được ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái của Sun Group trên toàn quốc như: Sun World, Sun Hospitality, Bệnh viện Mặt trời... cho bản thân và gia đình theo chế độ dành cho CBNV
- Hưởng chính sách Thâm niên, An cư lạc nghiệp – cấp nhà ở cho CBNV (100% giá trị)
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SUN GROUP - Công ty TNHH Thành phố Mặt trời

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Liên Hệ Công Ty

SUN GROUP - Công ty TNHH Thành phố Mặt trời

SUN GROUP - Công ty TNHH Thành phố Mặt trời

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 13 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

