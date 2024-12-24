Tuyển Nhân viên hành chính SUN GROUP - Công ty TNHH Thành phố Mặt trời làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - Hà Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính

Công tác văn thư - lưu trữ:

- Thực hiện đăng ký, phát hành, chuyển phát cũng như theo dõi việc chuyển phát văn bản đi

- Thực hiện tiếp nhận, đăng ký, trình ký, chuyển giao văn bản đến

- Sắp xếp, bảo quản và tra cứu văn bản khi cần thiết

- Quản lý sổ đăng ký văn bản

- Quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của tổ chức hoặc các loại con dấu khác theo đúng quy định

- Nhận và kiểm tra thư, bưu phẩm của các bộ phận hàng ngày và liên hệ gửi vận chuyển, lập chứng từ thanh toán.

Thanh toán các chi phí phát sinh

- Đặt vé máy bay, phòng ở, dịch vụ ăn uống cho chuyên gia, khách của Công ty theo lịch hoặc khi có nhu cầu.

- Thanh toán các khoản chi phí thường niên của Công ty: điện, nước, VPP, internet, DV bảo vệ, thuê xe, DV vận chuyển và thư từ, thay mực máy in, vé máy bay, khách sạn, tiếp khách..., thanh toán công tác phí lãnh đạo

Tổ chức các chương trình hoạt động chung của công ty

- Làm công tác hậu cần cho việc tổ chức hội thảo, hội nghị, tiệc, lễ tết, khánh tiết, lễ cúng, hoạt động nhân viên..của Công ty (mua đồ cúng, đặt ăn uống, đề xuất bố trí phòng họp hoặc thuê địa điểm tổ chức, nhân lực phục vụ,...) và đề xuất thanh toán chi phí liên quan.

Công tác khác

- Quản lý bếp ăn

- Trực tiếp quản lý tài sản, thiết bị văn phòng và các TS, CCDC dùng chung

- Thực hiện đề xuất mua sắm các trang thiết bị TS, CCDC thuộc phạm vi quản lý

- Phối hợp quản lý lịch trình sử dụng xe ô tô

- Đầu mối để đăng ký cho CBNV lưu trú tại nhà công vụ.

- Các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Hành chính, Nhân sự và các chuyên ngành có liên quan;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt;

- Sử dụng thành thạo word, excel, power point và các ứng dụng/phần mềm phục vụ công việc.

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm.

Tại SUN GROUP - Công ty TNHH Thành phố Mặt trời Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực của bản thân

- Thưởng tháng 13 và thưởng cuối năm theo thành tích công việc

- Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định và bảo hiểm sức khỏe Sun Care 24/7

- Được ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái của Sun Group trên toàn quốc như: Sun World, Sun Hospitality, Bệnh viện Mặt trời... cho bản thân và gia đình theo chế độ dành cho CBNV

- Hưởng chính sách Thâm niên, An cư lạc nghiệp – cấp nhà ở cho CBNV (100% giá trị)

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cơ hội phát triển nghề nghiệp

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SUN GROUP - Công ty TNHH Thành phố Mặt trời

