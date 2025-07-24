Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SILK VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô 101/2 - 5 đường 3B, KCN Amata, Long Bình, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cân và phân chia nguyên vật liệu theo hồ sơ lô sản xuất.

- Vệ sinh bồn khuấy, bồn chứa, thiết bị, máy móc, đường ống trước và sau khi pha chế.

- Chịu trách nhiệm trong giai đoạn pha chế của lô sản xuất phụ trách. Thực hiện công việc pha chế theo đúng quy trình đã được ban hành và đúng tiến độ sản xuất.

- Vận hành máy móc, thiết bị tại khu vực pha chế và chiết rót theo quy trình

- Đảm bảo an toàn khi bị vận hành máy móc, thiết bị phù hợp ATLĐ, vệ sinh, PCCC và theo tiêu chuẩn CGMP, ISO.

- Ghi chép hồ sơ lô đầy đủ, hồ sơ vệ sinh thiết bị, hồ sơ sử dụng thiết bị,..

- Thực hiện tiết kiệm chi phí trong suốt quá trình thực hiện.

- Các công việc khác theo sự phân công của tổ trưởng/quản đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Hóa, Cơ khí

- Có kinh nghiệm vận hành máy móc/ thiết bị pha trộn

- Nhanh nhẹn, hòa đồng, trung thực làm việc nhóm tốt và có chí cầu tiến

- Có thể làm việc theo ca

-Ưu tiên chuyên ngành hóa, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH SILK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thưởng hiệu suất hấp dẫn.

Tham gia đầy đủ BHXH - BHYT - BHTN.

Thưởng Lễ & Tết, quà tặng các ngày Lễ trong năm.

Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội phát triển rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SILK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin