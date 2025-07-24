Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac
Ngày đăng tuyển: 24/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ô CN08 Cụm Công Nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nghiên cứu và thực hiện pha chế các mẫu thử nghiệm, mẫu dự án trước khi đi vào sản xuất thực tế.
Tư vấn, xây dựng công thức sản phẩm cho khách hàng (đáp ứng được chất lượng sản phẩm, phù hợp với thị trường và nhu cầu của khách hàng).
Làm việc với nhà cung cấp về mẫu sản phẩm, nguyên liệu, công thức, lên giá thành công thức..
Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, xây dựng quy trình sản xuất, triển khai sản xuấtvà bàn giao quy trình sản xuất xuống nhà máy.
Tìm kiếm, cập nhật, đề xuất các hướng nghiên cứui, công nghệ , xu hướng mớitrong lình vực mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp.
Tham gia soạn thảo các quy trình tiêu chuẩn nội bộ phòng Nghiên cứu & Phát triển..
Viết nội dung chuyên môn cho các kênh truyền thông của công ty (Website, Facebook, Fanpage...)
Tham gia đào tạo kiến thức về sản phẩm cho các bộ phận liên quan trong công ty (nhân viên kinh doanh, nhân viên Marketing...) và các hoạt động đào tạo khách hàng.
Hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng giải đáp, phản hồi các thắc mắc về chuyên môn, chất lượng sản phẩm do mình tạo ra.
Các công việc khác theo sự phân công từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm: Có kinh nghiệm nghiên cứu mỹ phẩm là 1 lợi thế.
Trình độ học vấn: Đại học trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành Dược, Hóa hoặc các ngành khác có liên quan.
Kỹ năng: Trình độ tiếng Anh tốt có khả năng đọc, dịch và tổng quan tài liệu chuyên ngành liên quan đến vấn đề nghiên cứu mỹ phẩm. Trách nhiệm với công việc được giao, cẩn thận, tuân thủ quy trình, sắp xếp thời gian làm việc hiệu quả.
Độ tuổi: 23-40 Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Giới tính: Không yêu cầu.
Yêu cầu khác: Yêu thích mỹ phẩm và biết sử dụng mỹ phẩm cơ bản.

Tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và huấn luyện, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTT....)
Công ty cung cấp bữa ăn trưa chất lượng cao.
Miễn phí gửi xe.
Chế độ thưởng quý cho nhân viên theo đánh giá năng lực, thưởng doanh số.
Thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên làm việc tại Công ty.
Và rất nhiều phúc lợi khác trong các dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, trung thu, tết thiếu nhi....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số nhà 86 Đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

