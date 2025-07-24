Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VIỆT MỸ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: H64
- 65 Dương Thị Giang, Phường Tân Thới Nhất 2, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường.
- Tư vấn, báo giá, đàm phán để ký hợp đồng,
- Theo dõi tiến độ hợp đồng, thanh toán.
- Chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Cơ khí, Tự động hóa/ ô tô, Điện, Điện tử...
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng máy móc thiết bị (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Giao tiếp tốt, biết sử dụng word, excel.
- Có bằng lái ô tô B2 là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập tùy theo năng lực = Lương cơ bản (Từ 8 triệu - 11 triệu) + Hoa hồng + Phụ cấp
- Thưởng lễ, tết và thưởng khác theo quy định công ty.
- Được hưởng BHYT, BHXH, BHTN và một số chế độ ưu đãi khác.
- Được huấn luyện đào tạo kĩ năng trước khi chính thức làm việc chính thức.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VIỆT MỸ
