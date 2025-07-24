Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH HAPPYFOOD VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô C2 - 1, D4, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận yêu cầu làm mẫu, nghiên cứu để triển khai thực hiện mẫu phản hồi thông tin kịp thời cho Phòng ban yêu cầu về thời gian giao mẫu, quy cách mẫu;

- Sáng tạo và lên ý tưởng nghiên cứu và phát triển sản phẩm;

- Ghi nhận thông số kỹ thuật trong quá trình làm mẫu, báo cáo định mức, phục vụ cho công tác sản xuất đại trà sau khi mẫu thành công;

- Soạn quy trình sản xuất và xây dựng bảng thành phần dinh dưỡng, công thức sản phẩm;

- Xây dựng bảng tổng hợp định mức mẫu; thành phần phù hợp gửi khách và bộ phận thiết kế in bao bì;

- Thường xuyên cập nhật thông tin về sản phẩm mới để cải tiến sản phẩm và tạo mẫu sản phẩm mới;

- Đóng mẫu thành phẩm gửi khách hàng theo lịch;

- Thực hiện công việc trên bravo và theo quy trình của ISO, BRC;

- Để xuất và tham gia đóng góp ý kiến cho Trưởng/Phó phòng về công việc mà mình phụ trách nhằm cải tiến và nâng cao hiệu quả công việc;

- Lưu trữ, bảo mật các chứng từ, hồ sơ đúng theo quy đinh;

- Thực hiện và báo cáo các công việc khác theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan.

- Anh văn đọc hiểu.

- Sử dụng thành thạo chương trình Word và Excel.

- Nắm vững các quy cách mặt hàng và hiểu biết sản phẩm của công ty;

- Nắm vững các quy định về những hóa chất/ phụ gia phù hợp với từng thị trường;

- Có kiến thức về sản phẩm giá trị gia tăng; thành phần dinh dưỡng; công nghệ thực phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH HAPPYFOOD VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Có điều kiện phát triển năng lực cá nhân, có cơ hội thăng tiến

- Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, hỗ trợ lẫn nhau

- BHXH đầy đủ

-Khám sức khỏe định kỳ

- Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, chi phí công tác

- Du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPPYFOOD VIETNAM

