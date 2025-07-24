Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, phát triển và kiểm tra các hệ thống điện tử

Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp nâng cao độ tin cậy cho phần cứng điện tử trong môi trường không gian

Thiết kế mạch điện tử: chọn linh kiện, vẽ sơ đồ nguyên lý, layout PCB, kiểm tra và xác nhận phần cứng

Phối hợp với nhóm cơ khí, phần mềm để tích hợp toàn bộ hệ thống điện tử

Tham gia quá trình lắp ráp, kiểm thử và tích hợp (AIT).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc

Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành Điện tử, Điện tử Viễn thông, Điều khiển tự động hóa hoặc tương đương

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế phần cứng điện tử

Trình độ tiếng Anh tương đương tối thiểu 550 điểm Toeic.

Ứng viên mới tốt nghiệp: GPA tối thiểu 3.0/4.0, điểm đồ án tốt nghiệp tối thiểu 8.0/10

Kỹ năng chuyên môn

Có khả năng thiết kế mạch nguyên lý và layout PCB bằng Altium Designer hoặc phần mềm tương đương

Có kiến thức vững về các lĩnh vực: điện tử số, điện tử tương tự, điện từ trường, anten, điện tử công suất

Có khả năng đọc hiểu sơ đồ mạch và datasheet linh kiện điện tử

Thành thạo các giao thức truyền thông cơ bản như I2C, SPI, UART

Lập trình MCU bằng ngôn ngữ C, c++, điều khiển chức năng cơ bản trên bo mạch

Có kinh nghiệm sử dụng oscilloscope, multimeter, logic analyzer để đo đạc và kiểm tra mạch

Ưu tiên

Tốt nghiệp các trường Đại học Bách khoa Hà nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Có kinh nghiệm làm sản phẩm thực tế, từng tham gia dự án phần cứng

Có hiểu biết cơ bản về các tiêu chuẩn thiết kế cho môi trường rung, nhiệt độ cao trong các ngành hàng không vũ trụ hoặc công nghiệp.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn, tăng lương theo thâm niên công tác

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định

Hỗ trợ tiền điện thoại

Hỗ trợ tiền ăn trưa tại căng tin công ty.

Có chế độ chăm sóc y tế cho nhân viên và gia đình, du lịch (trong nước hoặc nước ngoài) và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí khác (team building, sinh nhật công ty, sinh nhật các thành viên…)

Có cơ hội được làm việc và công tác ở nước ngoài

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ phép đầy đủ theo quy định

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6. Nghỉ thứ 7, CN và các ngày lễ tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin