Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 37 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế, phát triển và kiểm tra các hệ thống điện tử
Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp nâng cao độ tin cậy cho phần cứng điện tử trong môi trường không gian
Thiết kế mạch điện tử: chọn linh kiện, vẽ sơ đồ nguyên lý, layout PCB, kiểm tra và xác nhận phần cứng
Phối hợp với nhóm cơ khí, phần mềm để tích hợp toàn bộ hệ thống điện tử
Tham gia quá trình lắp ráp, kiểm thử và tích hợp (AIT).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bắt buộc
Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành Điện tử, Điện tử Viễn thông, Điều khiển tự động hóa hoặc tương đương
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế phần cứng điện tử
Trình độ tiếng Anh tương đương tối thiểu 550 điểm Toeic.
tối thiểu 550 điểm Toeic.
Ứng viên mới tốt nghiệp: GPA tối thiểu 3.0/4.0, điểm đồ án tốt nghiệp tối thiểu 8.0/10
Kỹ năng chuyên môn
Có khả năng thiết kế mạch nguyên lý và layout PCB bằng Altium Designer hoặc phần mềm tương đương
Có kiến thức vững về các lĩnh vực: điện tử số, điện tử tương tự, điện từ trường, anten, điện tử công suất
Có khả năng đọc hiểu sơ đồ mạch và datasheet linh kiện điện tử
Thành thạo các giao thức truyền thông cơ bản như I2C, SPI, UART
Lập trình MCU bằng ngôn ngữ C, c++, điều khiển chức năng cơ bản trên bo mạch
Có kinh nghiệm sử dụng oscilloscope, multimeter, logic analyzer để đo đạc và kiểm tra mạch
Ưu tiên
Tốt nghiệp các trường Đại học Bách khoa Hà nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Có kinh nghiệm làm sản phẩm thực tế, từng tham gia dự án phần cứng
Có hiểu biết cơ bản về các tiêu chuẩn thiết kế cho môi trường rung, nhiệt độ cao trong các ngành hàng không vũ trụ hoặc công nghiệp.
Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hấp dẫn, tăng lương theo thâm niên công tác
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định
Hỗ trợ tiền điện thoại
Hỗ trợ tiền ăn trưa tại căng tin công ty.
Có chế độ chăm sóc y tế cho nhân viên và gia đình, du lịch (trong nước hoặc nước ngoài) và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí khác (team building, sinh nhật công ty, sinh nhật các thành viên…)
Có cơ hội được làm việc và công tác ở nước ngoài
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ phép đầy đủ theo quy định
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6. Nghỉ thứ 7, CN và các ngày lễ tết theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
