Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE
Ngày đăng tuyển: 24/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Thực hiện các cuộc gọi hàng ngày để tư vấn chương trình học cho học viên tiềm năng theo data có sẵn hoặc tự tìm kiếm
Giới thiệu rõ ràng, đầy đủ về các ngành đào tạo trong lĩnh vực thiết kế của trường (Thiết kế Đồ họa, Nội thất, Kiến trúc, v.v.).
Chăm sóc học viên từ giai đoạn quan tâm đến khi đăng ký, nhập học, đảm bảo tỷ lệ chuyển đổi cao.
Cập nhật và quản lý thông tin khách hàng trên hệ thống CRM.
Tham gia tổ chức và hỗ trợ các hoạt động tuyển sinh trực tiếp như hội thảo, workshop, triển lãm giáo dục, tư vấn định hướng nghề nghiệp.
Báo cáo tiến độ, hiệu quả công việc hằng tuần/tháng theo yêu cầu quản lý.
Xây dựng mối quan hệ: Tạo sự kết nối, truyền cảm hứng để học viên tin tưởng và đưa ra quyết định đúng đắn cho sự nghiệp tương lai.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (ưu tiên các ngành Quản trị, Giáo dục, Truyền thông, Marketing…).
Có 2-3 năm kinh nghiệm tư vấn tuyển sinh , ưu tiên có kinh nghiệm và chuyên môn Telesales tốt trong lĩnh vực giáo dục (ưu tiên trường nghề, học viện thiết kế, đại học tư thục).
2-3 năm kinh nghiệm tư vấn tuyển sinh , ưu tiên có kinh nghiệm và chuyên môn Telesales tốt
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý từ chối tốt.
Có khả năng chịu áp lực chỉ tiêu doanh số.
Giọng nói tốt, không nói giọng địa phương
Yêu thích lĩnh vực giáo dục, hiểu biết hoặc có kiến thức cơ bản về ngành thiết kế là lợi thế.
Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Google Workspace, Excel, CRM.

Lương cứng từ 8-12 triệu + Thưởng doanh số hoa hồng cực kỳ hấp dẫn.
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm giáo dục và kỹ năng telesale nâng cao.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên vị trí trưởng nhóm/tư vấn cấp cao.
Làm việc trong môi trường sáng tạo, trẻ trung, định hướng nhân văn – nghệ thuật.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, lễ Tết theo quy định.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

