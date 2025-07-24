Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Ngày đăng tuyển: 24/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 32, tổ 1, khu phố 3, Phường An Hoà, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tư vấn, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của công ty, đàm phán ký hợp đồng.
Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng để tiến hành xử lý, giải đáp thắc mắc, tư vấn kịp thời về chất lượng, giá cả, số lượng yêu cầu,... cho khách hàng.
Thực hiện công tác bàn giao xe, hồ sơ cho khách hàng.
Trực bán hàng tại Showroom theo sự phân công của Quản lý.
Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng: Sử dụng tin học văn phòng gồm Word và Excel cơ bản
Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp được đào tạo.
Mong muốn phát triển bản thân và các mối quan hệ
Đam mê kinh doanh, có mục tiêu thu nhập cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Thu nhập cao bao gồm lương cứng + % hoa hồng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hệ thống lớn trải rộng khắp toàn quốc
Được đóng BHXH đầy đủ, chế độ ngày phép Tuần/ Tháng/Năm
Được hưởng chính sách lương tháng thứ 13 theo luật LĐ
Được hưởng chế độ Công Đoàn, Du lịch hàng năm
Được các khoản thưởng khích lệ, hoàn thành chỉ tiêu công việc
Được đào tạo bài bản và tiếp cận các công cụ làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường lê thái tổ, TP bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

