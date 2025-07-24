Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 32, tổ 1, khu phố 3, Phường An Hoà, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tư vấn, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của công ty, đàm phán ký hợp đồng.

Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng để tiến hành xử lý, giải đáp thắc mắc, tư vấn kịp thời về chất lượng, giá cả, số lượng yêu cầu,... cho khách hàng.

Thực hiện công tác bàn giao xe, hồ sơ cho khách hàng.

Trực bán hàng tại Showroom theo sự phân công của Quản lý.

Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng: Sử dụng tin học văn phòng gồm Word và Excel cơ bản

Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp được đào tạo.

Mong muốn phát triển bản thân và các mối quan hệ

Đam mê kinh doanh, có mục tiêu thu nhập cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Thu nhập cao bao gồm lương cứng + % hoa hồng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hệ thống lớn trải rộng khắp toàn quốc

Được đóng BHXH đầy đủ, chế độ ngày phép Tuần/ Tháng/Năm

Được hưởng chính sách lương tháng thứ 13 theo luật LĐ

Được hưởng chế độ Công Đoàn, Du lịch hàng năm

Được các khoản thưởng khích lệ, hoàn thành chỉ tiêu công việc

Được đào tạo bài bản và tiếp cận các công cụ làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

