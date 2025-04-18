Tuyển Nhân viên hành chính Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên hành chính Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô G Khu Công nghiệp Nhật Bản

- Hải Phòng (Nomura cũ)

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thiết kế loa cho những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới bao gồm những công việc như: Simulation, đo đạc, làm thử, thử nghiệm độ tin cậy, tổng kết báo cáo thử nghiệm,…
• Thiết kế loa thương hiệu PIONEER, một trong những thương hiệu loa hàng đầu thế giới.
• Công ty trang bị garage và ô tô riêng để Phòng Thiết kế trực tiếp lắp ráp, thử nghiệm, nghe và đánh giá âm thanh trên ô tô các sản phẩm đã thiết kế và sản xuất tại Công ty.
• Có cơ hội trải nghiệm thế giới âm thanh và giải trí trên ô tô.
• Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật.
• Có đam mê với âm thanh.
• Có thể đọc bản vẽ kỹ thuật.
• Biết sử dụng phần mềm Solidworks hoặc 3D CAD.
• Có kinh nghiệm thiết kế là một lợi thế.
• Thích xe ô tô là một lợi thế.
• Biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật.

Tại Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sạch sẽ và thoải mái. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng. Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn và bảo hiểm xã hội theo quy định. Không cần chi phí phát sinh khi vào công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd

Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô G - KCN Nhật Bản - Hải Phòng, An Hưng - An Dương - Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

