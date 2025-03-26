Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 750 USD

1/ Đặt vé máy bay.

- Chịu trách nhiệm đặt vé.

- Xuất hóa đơn gửi mail cho các bộ phận tự hoàn trả và kiểm tra điểm tích lũy của công ty hàng tháng.

- Tổng hợp chi phí mua vé máy bay hàng tháng.

2/ Vệ sinh - Cây xanh; Khử khuẩn + diệt côn trùng.

- Theo dõi vấn đề chấm công của các cô lao công.

- Theo dõi, kiểm tra cây xanh.

- Dựa theo tình hình sử dụng vật liệu tiêu hao vệ sinh để đặt thêm.

- Liên hệ, làm đơn cho FAC để sửa chữa các thiết bị bị hỏng trong các phòng vệ sinh hoặc các hành lang khu vực.

- Chuẩn bị tài liệu cung cấp cho các đợt khách hàng audit.

- Làm dự toán và thanh toán chi phí vệ sinh, khử khuẩn và diệt côn trùng.

- Hàng tháng sắp xếp thời gian cho nhà cung cấp đến nhà máy khử khuẩn, liên hệ nhà cung cấp khử trùng thêm các khu vực mà phía nhà máy yêu cầu.

3/ Nhà ăn.

- Báo cơm hàng ngày.