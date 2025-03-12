Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 350 - 600 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM
Mức lương
350 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô CN5.2D, Khu hóa chất và hóa dầu, KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 350 - 600 USD
- Arrange and control AD job (Canteen, Transportation, Cleaning, PPE/Stationery..)
- Procedure for reception and guest preparation
- Procedure with Authority regarding IRC, ERC, foreinger, Visa for oversea business trip
- Other task regarding AD job (ISO document, even support)
Với Mức Lương 350 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Felmale, age from 25-35
- Gradudate from University
- Experience in admistration at least 2 year
- Fluent in English and Microsoft office
- Hard working, dynamic
- Could overtime if required
Allowances/ Chế độ phúc lợi
Allowances/ Chế độ phúc lợi
Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM
