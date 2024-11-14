Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, P.Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Tiếp nhận thông tin và soạn thảo Hợp đồng
- Lưu trữ, sắp xếp giấy tờ, hợp đồng thuộc phòng Kinh doanh
- Lên báo giá đơn hàng, xử lý các vấn đề về giấy tờ
- Hỗ trợ theo dõi các thông tin trên web/page
- Các công việc hành chính khác theo sự Phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế,...
- Ưu tiên có kinh nghiệm tại các vị trí công việc liên quan lĩnh vực Báo giá, bộ phận mua hàng
- Tin học văn phòng tốt
- Khả năng lên kế hoạch, sắp xếp giấy tờ, tài liệu khoa học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 7 – 8tr/tháng
- Có lộ trình làm việc rõ ràng trong công việc.
- Được training, hướng dẫn tận tình trong quá trình làm việc.
- Môi trường làm việc hiện đại, sạch sẽ và thoáng mát
- Du lịch, du xuân, chế độ sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...
- Tham gia BHXH, BHYT,... đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

