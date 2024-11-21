Tuyển Nhân Viên HCNS thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V2 - Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Công tác tuyển dụng:

Thực hiện tuyển dụng, bao gồm đăng bài, tuyển người, sàng lọc, sắp xếp lịch phỏng vấn và theo dõi, thông báo kết quả tuyển dụng tới ứng viên;

Tham gia quá trình phỏng vấn, sàng lọc ứng viên;

Đảm bảo định biên trong khối/ bộ phận phụ trách

Công tác nhân sự

Hỗ trợ các thủ tục liên quan đến BHXH, chấm công tính lương nhân sự, CTV khối/ bộ phận phụ trách

Soạn thảo, lưu trữ, theo dõi thời hạn, làm thủ tục ký, tái ký HĐLĐ

Thực hiện công tác Xử lý vi phạm Kỷ luật: Lập biên bản làm việc, Lập quyết định Xử lý kỷ luật.

Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiễm, tăng lương...

Thực hiện lập danh sách hưởng chế độ phúc lợi các dịp Lễ, tết trong năm đúng quy định.

Soạn thảo các quy định, quy trình làm việc của P.HCNS

Các công tác hành chính tổng hợp:

Cung cấp trang thiết bị, tài sản, công cụ, dụng cụ lao động, ấn chỉ, vật liệu, văn phòng phẩm, trang cấp trang phục, huy hiệu, biển tên cho CBNV theo quy định hàng tháng.

Thực hiện, giám sát việc mua sắm theo đề xuất đã được phê duyệt... theo quy định của Công ty.

Làm đề nghị thanh toán các đề xuất phát sinh

Thực hiện các công việc khác được phân công

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1-2 năm về hành chính nhân sự tổng hợp

- Khả năng sử dụng tin học văn phòng: work, excel tốt

- Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8 triệu - 12 triệu + Thưởng + phụ cấp -> Tổng thu nhập trên từ 13 -17 tr

Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài)

Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm

Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.

Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày

Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng

Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch

Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần

Xét tăng lương theo quý

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin