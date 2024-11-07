Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH MAICO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu

Mức lương Từ 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 đường số 13, khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Từ 4 Triệu

Hiện với nhu cầu mở rộng về thị trường, EMCI - BAFA cần tuyển dụng Nhân sự Part time hỗ trợ công việc Trao đổi với khách hàng và Khảo sát Nhà ở, Shop, Văn phòng, đáp ứng nhu cầu khách hàng cần sơn sửa nhà gia tăng mạnh vào dịp cuối năm.

Mô tả công việc:

- Tiếp nhận thông tin khách hàng và địa chỉ khảo sát từ bộ phận Sales để hỗ trợ trực tiếp.

-Đến khảo sát thực tế các địa điểm nhà ở hoặc văn phòng.

-Tiến hành đo đạc cẩn thận, ghi chú chi tiết các thông số chiều dài, rộng, cao và vẽ sơ đồ mặt bằng khu vực cần sơn sửa. Vẽ lại mặt bằng chi tiết từng tần, giúp tối ưu việc tính toán khối lượng công việc.

-Ghi lại hình ảnh và video các khu vực cần sơn sửa để làm tư liệu tham khảo cụ thể.

-Trao đổi với chủ nhà để ghi nhận rõ ràng các hạng mục công việc và yêu cầu cần thực hiện.

-Giải đáp thắc mắc và đề xuất giải pháp phù hợp nếu chủ nhà có câu hỏi trong quá trình khảo sát.

-Báo cáo kết quả khảo sát đầy đủ cho bộ phận Sales và Quản lý, hỗ trợ để đưa ra báo giá nhanh chóng và chính xác.

-Hỗ trợ tiếp ứng vật tư nếu có phân công.

Về Công ty MAICO:

MAICO phát triển thêm một mảng kinh doanh mới là Sơn sửa nhà cho các khách hàng có nhu cầu làm mới không gian: nhà, cửa hàng, văn phòng ... với thương hiệu là BAFA. Với cam kết TỐI ƯU CHO BẠN - UY TÍN CHO BAFA!

Đảm bảo khách hàng được tân trang không gian với chi phí tối ưu nhất, chất lượng cao nhất với toàn bộ vật tư chính hãng.

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có điện thoại và xe máy riêng

- Không ngại đi xa các quận huyện Thành phố Hồ Chí Minh, Dĩ An hoặc Thuận An Bình Dương.

- Siêng năng, thật thà, chịu khó, học hỏi nhanh

- Có sự đứng đắn và trưởng thành trong phong thái và lời nói.

- Có sự yêu thích Nhà và Kiến trúc là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MAICO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập được tính theo số lần hỗ trợ đi khảo sát, nhưng tổng lương hàng tháng sẽ không thấp hơn 4.000.000 VND.

- Có thưởng nếu giao dịch được chốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAICO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.