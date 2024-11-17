Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Căn 11 Gamuda City, Yên Sở, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận và tư vấn khách hàng có quan tâm về sản phẩm tại các kênh fanpage facebook, zalo, youtube, tiktok, điện thoại hotline
Trao đổi làm việc trực tiếp với khách tại văn phòng/ căn mẫu
Phân chia, lọc khách hàng tiềm năng chuyển cho các bộ phận liên quan (kiến trúc sư hoặc team kinh doanh thị trường) theo yêu cầu từng thời điểm
Duy trì sự ổn định và thúc đẩy sự phát triển khách hàng hiện tại
Tổ chức duy trì các hoạt động liên quan đến hệ thống: đánh giá nội bộ, đánh giá khách hàng, đánh giá khả năng tương tác với các bộ phận khác.
Phối hợp với phòng Marketing thực hiện các chương trình khuyến mãi, chương trình bán hàng mới.
Triển khai thực hiện công tác xử lý đơn hàng đáp ứng các yêu cầu của kinh doanh và các bên liên quan xuyên suốt dự án: Lên và gửi báo giá, hợp đồng, ....
Cập nhật và quản lý hệ thống thông tin dữ liệu kinh doanh làm cơ sở cho việc phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng
Tiếp nhận xử lý khiếu nại và chăm sóc khách hàng.
Thực hiện các công tác chuyên môn chung của Phòng theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Phòng/ Khối hoàn thành, đạt hiệu quả

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành có liên quan
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương 1 năm
Hiểu biết về sản phẩm công ty
Có khả năng phân tích, đánh giá thị trường
Giao tiếp và làm việc nhóm
Kĩ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng"
Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 tr/ tháng + thưởng doanh số Tổng thu nhập từ 15-20tr
Thử việc 1-2 tháng (Theo năng lực), hưởng 85% -100% lương cơ bản.
Được đóng BHXH sau khi kí hợp đồng chính thức
Thưởng cuối năm (từ 1 đến 3 tháng lương)
Du lịch trong ngoài nước hàng năm
Đào tạo nội bộ và đào tạo nâng cao chuyên môn
Trang bị các công cụ, dụng cụ làm việc + Chế độ khác theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group

Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn số 11 Gamuda Leparc, Yên Sở, Hoàng Mai, HN

