Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Phát triển thương hiệu Cty và thương hiệu cá nhân (Personal Branding) cho đội ngũ chuyên gia, bác sĩ của Cty.

Lên ý tưởng, lập kế hoạch và quản lý các chiến dịch truyền thông tích hợp (IMC) nhằm nâng cao nhận diện và uy tín thương hiệu.

Quản lý ngân sách marketing, đảm bảo các hoạt động được triển khai hiệu quả và tối ưu ROI.

Lên kế hoạch và thực thi các sự kiện (workshop, hội thảo, webinar, sự kiện y tế)

Chuẩn hóa và mở rộng dịch vụ Booking KOLs: Xây dựng các gói dịch vụ, báo giá và quy trình chuyên nghiệp để cung cấp chuyên gia, bác sĩ của CTyn cho các sự kiện, hoạt động truyền thông của đối tác.

Tìm kiếm và phát triển các cơ hội hợp tác tổ chức sự kiện cùng các doanh nghiệp, tổ chức uy tín.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đơn vị báo chí, truyền hình và các đối tác truyền thông chiến lược.

Giảm sát, triển khai hoạt động trên các kênh Social Media (Facebook, YouTube, TikTok, Zalo) và website, đảm bảo nội dung thương hiệu, dịch vụ, sản phẩm chất lượng, đồng bộ và thu hút.

Giám sát, định hướng và đánh giá hiệu quả các chiến dịch quảng cáo Digital Performance (Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads, Sàn TMĐT)

4. Phối hợp Liên phòng ban & Báo cáo - 10%

Phối hợp chặt chẽ với phòng kinh doanh để xây dựng các tài liệu bán hàng (sales kit), chương trình khuyến mãi và các chiến dịch marketing hỗ trợ trực tiếp cho việc tạo ra khách hàng tiềm năng (leads).

Làm việc cùng đội ngũ chuyên gia để biến kiến thức chuyên môn thành các nội dung marketing hấp dẫn, dễ hiểu.

Báo cáo, phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing (Performance & Branding) cho Ban Giám đốc.

1. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 2- 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Brand Manager, Marketing Leader) với các thành tích đã được chứng minh.

Kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế, Dinh dưỡng, Chăm sóc sức khỏe, Dược phẩm, Giáo dục hoặc các đơn vị báo chí, truyền thông là một lợi thế vượt trội.

Có kinh nghiệm thực chiến trong việc xây dựng và triển khai các dự án branding, tổ chức sự kiện và booking KOLs.

Hiểu biết sâu sắc về Integrated Marketing Communications (IMC).

2. Kỹ năng:

Tư duy chiến lược và sáng tạo: Có khả năng biến những ý tưởng lớn thành kế hoạch hành động chi tiết.

Kỹ năng quản lý dự án xuất sắc: Có thể lập kế hoạch, điều phối và quản lý nhiều dự án cùng lúc.

Kiến thức nền tảng về Digital Performance Marketing: Hiểu các chỉ số quảng cáo chính (CPM, CPC, CPL, CPA...) để có thể quản lý, đo lường và làm việc hiệu quả với đội ngũ thực thi quảng cáo.

Gu thẩm mỹ tốt và nhạy bén với các xu hướng truyền thông, thiết kế.

3. Phẩm chất cá nhân:

Đam mê với lĩnh vực sức khỏe, dinh dưỡng và mong muốn tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Chủ động, quyết liệt và luôn hướng đến kết quả.

Tinh thần đồng đội, sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ các phòng ban khác.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh:

Lương cứng: Thỏa thuận hấp dẫn dựa trên năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng theo hiệu quả công việc (KPIs) và thưởng theo kết quả kinh doanh chung của công ty.

Cơ hội và sự nghiệp:

Được trao quyền để xây dựng và dẫn dắt hướng đi cho thương hiệu của một Viện dinh dưỡng hàng đầu.

Cơ hội làm việc trực tiếp với các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành.

Lộ trình phát triển lên các vị trí quản lý cao hơn trong cơ cấu công ty.

Môi trường làm việc:

Môi trường tri thức,chuyên nghiệp và luôn khuyến khích những ý tưởng sáng tạo.

Đồng nghiệp trẻ trung, tài năng và đầy nhiệt huyết.

Các phúc lợi khác:

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, phúc lợi của cty

Thưởng lễ, Tết, theo quy chế của cty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H

