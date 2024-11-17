Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Sales Bất động sản/Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 147 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thi Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng dựa trên nguồn Data của công ty.
- Giới thiệu, tư vấn và đề xuất các gói sản phẩm hoặc giải pháp thiết kế, thi công nội thất/kiến trúc phù hợp với nhu cầu sử dụng, phong cách và ngân sách của khách hàng.
- Thương thảo các điều khoản hợp đồng, giá cả, chiết khấu, và các điều kiện khác với khách hàng. Sau đó hoàn tất các thủ tục đặt hàng và thanh toán.
- Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo giải quyết các vấn đề phát sinh và duy trì mối quan hệ với khách hàng để thúc đẩy các giao dịch tái mua hoặc giới thiệu khách mới.
- Báo cáo kinh doanh định kỳ, đánh giá kết quả và đề xuất các biện pháp cải thiện.
- Theo dõi thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 24-32 tuổi
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí nhân viên kinh doanh, ưu tiên kinh nghiệm lĩnh vực nội thất, kiến trúc, xây dựng, bất động sản.
- Giao tiếp tốt, có kỹ năng tư vấn trực tiếp và tư vấn qua điện thoại.
- Có khả năng thuyết trình trước nhóm khách hàng, biết cách trình bày ý tưởng thiết kế một cách rõ ràng và thuyết phục.
- Có thể làm việc dưới áp lực doanh số, chịu trách nhiệm với các chỉ tiêu được giao.
- Thái độ tích cực, chủ động trong công việc, luôn sẵn sàng học hỏi và nâng cao kiến thức về ngành.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10 - 12 triệu + hoa hồng => Thu nhậptừ 20-50 triệu.
Lương tháng 13
Chế độ thưởng hoàn thành KPI, thưởng đột xuất, thưởng tháng, quý, lễ, tết
Tăng lương định kỳ 1 lần/ năm (tỷ lệ tới 20%), tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.
Cung cấp thiết bị làm việc
Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định, 12 ngày nghỉ phép năm
Du lịch, team building hàng năm
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Chế độ khác bao gồm: Sinh nhật nhân viên, kết hôn, sinh con, trung thu, noel...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 147 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-20-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job250853
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Imperland
Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh thu nhập 1.5 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội
Công ty cổ phần Imperland
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METAHAUS
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh B2B thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH METAHAUS
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Xây Dựng thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Hạn nộp: 26/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Cộng Tác Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN AN PHÁT
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập 5 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN AN PHÁT
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group
Tuyển Nhân Viên Sale Admin thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 20 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Imperland
Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh thu nhập 1.5 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội
Công ty cổ phần Imperland
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METAHAUS
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh B2B thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH METAHAUS
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Xây Dựng thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Hạn nộp: 26/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Cộng Tác Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN AN PHÁT
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập 5 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN AN PHÁT
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group
Tuyển Nhân Viên Sale Admin thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 20 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất