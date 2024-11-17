Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 147 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thi Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng dựa trên nguồn Data của công ty.

- Giới thiệu, tư vấn và đề xuất các gói sản phẩm hoặc giải pháp thiết kế, thi công nội thất/kiến trúc phù hợp với nhu cầu sử dụng, phong cách và ngân sách của khách hàng.

- Thương thảo các điều khoản hợp đồng, giá cả, chiết khấu, và các điều kiện khác với khách hàng. Sau đó hoàn tất các thủ tục đặt hàng và thanh toán.

- Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo giải quyết các vấn đề phát sinh và duy trì mối quan hệ với khách hàng để thúc đẩy các giao dịch tái mua hoặc giới thiệu khách mới.

- Báo cáo kinh doanh định kỳ, đánh giá kết quả và đề xuất các biện pháp cải thiện.

- Theo dõi thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 24-32 tuổi

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí nhân viên kinh doanh, ưu tiên kinh nghiệm lĩnh vực nội thất, kiến trúc, xây dựng, bất động sản.

- Giao tiếp tốt, có kỹ năng tư vấn trực tiếp và tư vấn qua điện thoại.

- Có khả năng thuyết trình trước nhóm khách hàng, biết cách trình bày ý tưởng thiết kế một cách rõ ràng và thuyết phục.

- Có thể làm việc dưới áp lực doanh số, chịu trách nhiệm với các chỉ tiêu được giao.

- Thái độ tích cực, chủ động trong công việc, luôn sẵn sàng học hỏi và nâng cao kiến thức về ngành.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10 - 12 triệu + hoa hồng => Thu nhậptừ 20-50 triệu.

Lương tháng 13

Chế độ thưởng hoàn thành KPI, thưởng đột xuất, thưởng tháng, quý, lễ, tết

Tăng lương định kỳ 1 lần/ năm (tỷ lệ tới 20%), tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.

Cung cấp thiết bị làm việc

Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định, 12 ngày nghỉ phép năm

Du lịch, team building hàng năm

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Chế độ khác bao gồm: Sinh nhật nhân viên, kết hôn, sinh con, trung thu, noel...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

