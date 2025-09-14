Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 207/54 hồ học lãm, Phường An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Nhận hàng: Kiểm tra đúng, đủ số lượng kèm date sản phẩm; chụp ảnh gửi lên nhóm nhận hàng hóa theo quy định.

Đóng hàng: Nhận hóa đơn bán hàng từ nhân viên Kho, thực hiện dán tem, đóng gói hàng hóa đảm bảo đúng đủ chủng loại theo mã vạch sản phẩm; Chụp ảnh gửi nhóm khi đã hoàn thành việc đóng gói, sắp hàng hóa.

Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ (dán tem sản phẩm, thùng hàng; sắp xếp vệ sinh kho bãi sau mỗi ngày làm việc).

Hỗ trợ giao hàng khi cần

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

– Nam/Nữ, tuổi 20–35

– Tốt nghiệp THPT trở lên

– Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc

– Ưu tiên có kinh nghiệm làm kho > 6 tháng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.500.000đ -9.500.000dd

Thử việc trong 1 tháng nhận 85% mức lương.

Được đóng BHXH , BHYT, BHYN …theo quy định

Thưởng lễ/Tết, sinh nhật, thưởng nóng….

Được đào tạo bài bản từ kỹ năng mềm đến kiến thức sản phẩm

Môi trường thân thiện, đề cao tinh thần chủ động và cơ hội phát triển dài hạn

Tham gia hoạt động nội bộ, team building, sự kiện công ty, du lịch nghỉ mát

Chính sách giảm giá các dịch vụ dành cho nhân viên, hệ thống khen thưởng nội bộ với nhiều phần quà giá trị

