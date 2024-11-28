Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần Imperland làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà The Light Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tiếp nhận data nóng khách hàng đã có nhu cầu về dịch vụ từ bộ phận MKT cung cấp

Giới thiệu và cung cấp thông tin chi tiết về các dự án, sản phẩm của Công ty

Thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng

Chủ động theo dõi, cập nhật xu hướng thị trường

Tham gia vào các chương trình đào tạo nội bộ, các sự kiện mở bán, quảng bá dự án.

Không áp doanh thu, doanh số

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Yêu thích lĩnh vực kinh doanh

Chăm chỉ, trung thực ham học hỏi

Có máy tính cá nhân.

Tại Công ty cổ phần Imperland Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và phát triển các kỹ năng mềm

Được tham gia các khoá đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, hỗ trợ trực tiếp 1-1 từ leader, chuyên viên

Hoa hồng nhận ngay sau khi khí hợp đồng

Hỗ trợ 100% chi phí chạy quảng cáo tất cả các dự án

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiệt huyết để phát huy khả năng tối đa của bản thân, phát triển bền vững nghề nghiệp

Câu lạc bộ, du lịch, sinh nhật, team building thường xuyên, kick off hàng ngày

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thưởng lễ tết, nghỉ theo quy định Nhà nước, BHXH, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Imperland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin