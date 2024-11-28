Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần Imperland làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty cổ phần Imperland
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà The Light Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Tiếp nhận data nóng khách hàng đã có nhu cầu về dịch vụ từ bộ phận MKT cung cấp
Giới thiệu và cung cấp thông tin chi tiết về các dự án, sản phẩm của Công ty
Thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng
Chủ động theo dõi, cập nhật xu hướng thị trường
Tham gia vào các chương trình đào tạo nội bộ, các sự kiện mở bán, quảng bá dự án.
Không áp doanh thu, doanh số
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Yêu thích lĩnh vực kinh doanh
Chăm chỉ, trung thực ham học hỏi
Có máy tính cá nhân.
Tại Công ty cổ phần Imperland Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và phát triển các kỹ năng mềm
Được tham gia các khoá đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, hỗ trợ trực tiếp 1-1 từ leader, chuyên viên
Hoa hồng nhận ngay sau khi khí hợp đồng
Hỗ trợ 100% chi phí chạy quảng cáo tất cả các dự án
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiệt huyết để phát huy khả năng tối đa của bản thân, phát triển bền vững nghề nghiệp
Câu lạc bộ, du lịch, sinh nhật, team building thường xuyên, kick off hàng ngày
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Thưởng lễ tết, nghỉ theo quy định Nhà nước, BHXH, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Imperland
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
