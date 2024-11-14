Tuyển Nhân Viên ISO thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình theo yêu cầu công việc của Phòng/Ban bộ phận.

- Quản lý, cập nhật tài liệu đã phát hành. Đào tạo và hướng dẫn các đơn vị hiểu và triển khai áp dụng quy trình, quy định mới.

- Tư vấn, hướng dẫn, giám sát các bộ phận khắc phục các vi phạm/điểm không phù hợp và triển khai các điều chỉnh cần thiết.

- Xác định các rủi ro về chất lượng ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh và thực hiện các hành động phòng ngừa/khắc phục hoặc giảm thiểu những tác động tiêu cực.

- Phân tích đánh giá/ định tính/ định lượng các vấn đề nội bộ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ, dịch vụ, khách hàng.

- Hoàn thiện các hồ sơ để lấy chứng nhận sản phẩm/ hệ thống quản lý ISO 9000, 27001.

- Lập báo cáo hoạt động kiểm soát theo định kỳ (tuần/tháng/quý/năm) hoặc theo yêu cầu của Giám đốc

- Kiểm soát quy trình số liệu dựa trên hệ thống ERP, Power BI, BPM ....

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát chất lượng/ Đảm bảo chất lượng (QA)/ Chuyên viên đánh giá nội bộ, ưu tiên có hiểu biết liên quan đến sản xuất.

- Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

- Cầu tiến, tinh thần ham học hỏi.

- Ứng viên có Chứng chỉ đánh giá nội bộ/chứng chỉ đào tạo ISO 9000 là lợi thế.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 15,000,000 - 18,000,000,000 triệu/tháng

- Làm việc giờ hành chính: 8h-17h, Từ T2-T6 (nghỉ T7&CN)

- Chế độ BHXH, Lễ Tết đầy đủ. 12 ngày phép/ năm.

- Lương tháng thứ 13, thưởng kinh doanh cuối năm.

- Được thăm khám sức khỏe định kỳ.

- Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng để CBNV thưởng thức

- Nhiều hoạt động nội bộ: sinh nhật tháng, bữa trưa vui vẻ, team building,du lịch.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy được năng lực cá nhân và cơ hội thăng tiến.

- Được làm việc tại trang web số 1 Việt Nam về phần mềm bản quyền.

- Luôn phát triển khi thường xuyên làm việc với nhân sự ở các công ty công nghệ hàng đầu: Microsoft, Oracle, Kaspersky...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

