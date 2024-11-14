Tuyển Nhân Viên ISO thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên ISO thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình theo yêu cầu công việc của Phòng/Ban bộ phận.
- Quản lý, cập nhật tài liệu đã phát hành. Đào tạo và hướng dẫn các đơn vị hiểu và triển khai áp dụng quy trình, quy định mới.
- Tư vấn, hướng dẫn, giám sát các bộ phận khắc phục các vi phạm/điểm không phù hợp và triển khai các điều chỉnh cần thiết.
- Xác định các rủi ro về chất lượng ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh và thực hiện các hành động phòng ngừa/khắc phục hoặc giảm thiểu những tác động tiêu cực.
- Phân tích đánh giá/ định tính/ định lượng các vấn đề nội bộ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ, dịch vụ, khách hàng.
- Hoàn thiện các hồ sơ để lấy chứng nhận sản phẩm/ hệ thống quản lý ISO 9000, 27001.
- Lập báo cáo hoạt động kiểm soát theo định kỳ (tuần/tháng/quý/năm) hoặc theo yêu cầu của Giám đốc
- Kiểm soát quy trình số liệu dựa trên hệ thống ERP, Power BI, BPM ....

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát chất lượng/ Đảm bảo chất lượng (QA)/ Chuyên viên đánh giá nội bộ, ưu tiên có hiểu biết liên quan đến sản xuất.
- Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc
- Cầu tiến, tinh thần ham học hỏi.
- Ứng viên có Chứng chỉ đánh giá nội bộ/chứng chỉ đào tạo ISO 9000 là lợi thế.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 15,000,000 - 18,000,000,000 triệu/tháng
- Làm việc giờ hành chính: 8h-17h, Từ T2-T6 (nghỉ T7&CN)
- Chế độ BHXH, Lễ Tết đầy đủ. 12 ngày phép/ năm.
- Lương tháng thứ 13, thưởng kinh doanh cuối năm.
- Được thăm khám sức khỏe định kỳ.
- Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng để CBNV thưởng thức
- Nhiều hoạt động nội bộ: sinh nhật tháng, bữa trưa vui vẻ, team building,du lịch.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy được năng lực cá nhân và cơ hội thăng tiến.
- Được làm việc tại trang web số 1 Việt Nam về phần mềm bản quyền.
- Luôn phát triển khi thường xuyên làm việc với nhân sự ở các công ty công nghệ hàng đầu: Microsoft, Oracle, Kaspersky...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội:Tầng 2, tòa nhà ATS, số 252 Hoàng Quốc Việt, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội Hồ Chí Minh: Tầng 5, 89 Vạn Kiếp, Phường 3, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Mạng xã hội

