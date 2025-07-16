Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HOA PHƯỢNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

- Tính toán khối lượng trong bản vẽ thiết kế

- Vẽ bản vẽ biện pháp thi công

- Lập tiến độ thi công công trình

- Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo hướng dẫn của Trưởng phòng

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật...

- Ưu tiên có kinh nghiệm đã làm tại Ban quản lý dự án hoặc đơn vị thi công xây dựng.

- Thành thạo các phần mềm chuyên ngành : Autocad, Project...

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương: 15.000.000đ – 18.000.000đ (thỏa thuận theo năng lực);

- Có hỗ trợ chi phí công tác

- Có thưởng theo dự án;

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp; thúc đẩy phát triển năng lực bản thân;

- Phúc lợi khác: BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển

