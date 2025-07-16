Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HOA PHƯỢNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HOA PHƯỢNG
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- Tính toán khối lượng trong bản vẽ thiết kế
- Vẽ bản vẽ biện pháp thi công
- Lập tiến độ thi công công trình
- Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo hướng dẫn của Trưởng phòng
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật...
- Ưu tiên có kinh nghiệm đã làm tại Ban quản lý dự án hoặc đơn vị thi công xây dựng.
- Thành thạo các phần mềm chuyên ngành : Autocad, Project...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HOA PHƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 15.000.000đ – 18.000.000đ (thỏa thuận theo năng lực);
- Có hỗ trợ chi phí công tác
- Có thưởng theo dự án;
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp; thúc đẩy phát triển năng lực bản thân;
- Phúc lợi khác: BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HOA PHƯỢNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
