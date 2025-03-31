Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu

*Địa điểm làm việc: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ - Số 3, Đường 8, KCN VSIP, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

*Mô tả công việc:

- Lên kế hoạch và kiểm soát chi phí sản xuất tối ưu từ các nguồn: Nguyên vật liệu đầu vào và tồn kho, bao bì,…;

- Lên kế hoạch sản xuất chi tiết theo ngày, tuần, tháng cho cả 03 NM: Vsip, Việt Trì, Nam Định;

- Triển khai và theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian và chất lượng theo yêu cầu;

- Theo dõi quá trình sản xuất: Thực hiện điều chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất;

- Xác nhận với BLĐ Công ty về thời gian cụ thể để hoàn thành kế hoạch sản xuất;

- Kết nối với các phòng ban liên quan để hoàn thành công việc đúng tiến độ được giao;

- Tham vấn cho các Giám đốc Nhà máy, BLĐ Công ty để nâng cao hiệu suất sản xuất;

- Đề xuất các giải pháp tối ưu về: Chi phí, nhân công,…;

- Làm các báo cáo liên quan đến công việc theo yêu cầu, phân công của cấp trên;

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.