Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
- Bắc Ninh: Số 3, Đường 8, KCN VSIP, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
*Địa điểm làm việc: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ - Số 3, Đường 8, KCN VSIP, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
*Địa điểm làm việc: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
*Mô tả công việc:
- Lên kế hoạch và kiểm soát chi phí sản xuất tối ưu từ các nguồn: Nguyên vật liệu đầu vào và tồn kho, bao bì,…;
- Lên kế hoạch sản xuất chi tiết theo ngày, tuần, tháng cho cả 03 NM: Vsip, Việt Trì, Nam Định;
- Triển khai và theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian và chất lượng theo yêu cầu;
- Theo dõi quá trình sản xuất: Thực hiện điều chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất;
- Xác nhận với BLĐ Công ty về thời gian cụ thể để hoàn thành kế hoạch sản xuất;
- Kết nối với các phòng ban liên quan để hoàn thành công việc đúng tiến độ được giao;
- Tham vấn cho các Giám đốc Nhà máy, BLĐ Công ty để nâng cao hiệu suất sản xuất;
- Đề xuất các giải pháp tối ưu về: Chi phí, nhân công,…;
- Làm các báo cáo liên quan đến công việc theo yêu cầu, phân công của cấp trên;
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI