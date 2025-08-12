Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28/30/9 Đường Thạnh Lộc 19, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo xây dựng, điều phối và theo dõi kế hoạch sản xuất hợp lý, nhằm đáp ứng các đơn hàng đúng thời hạn, tối ưu hóa năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực (nguyên phụ liệu, nhân công, máy móc...).

Lập kế hoạch sản xuất:

Nhận đơn hàng từ bộ phận kinh doanh/xuất khẩu và lên kế hoạch sản xuất chi tiết theo từng mã hàng, chuyền may, ngày giao hàng.

Phân bổ kế hoạch cho các xưởng/chuyền may dựa trên năng lực sản xuất và tiến độ đơn hàng.

Theo dõi tiến độ sản xuất:

Giám sát việc thực hiện kế hoạch tại xưởng sản xuất, cập nhật tiến độ hàng ngày/tuần.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý kịp thời các phát sinh như thiếu nguyên phụ liệu, chậm giao hàng, lỗi kỹ thuật...

Theo dõi đối soát số lượng đơn với các đơn vị xưởng gia công ngoài.

Điều phối bán thành phẩm và nguyên phụ liệu:

Theo dõi kế hoạch cung ứng nguyên phụ liệu để đảm bảo sản xuất không bị gián đoạn.

Theo dõi kế hoạch hàng in thêu về đồng bộ cho kịp sản xuất.

Phối hợp với bộ phận mua hàng/kho để đảm bảo nguyên phụ liệu về đúng số lượng, đúng thời điểm.

Báo cáo và phân tích:

Tổng hợp, báo cáo tiến độ sản xuất, hiệu suất chuyền, năng suất lao động...

Đề xuất các biện pháp cải tiến kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Quản trị sản xuất, Dệt may, Quản lý công nghiệp hoặc các ngành liên quan.

Có hiểu biết về quy trình sản xuất may mặc.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Google Sheets); ưu tiên biết phần mềm Misa.

Kỹ năng phân tích, sắp xếp công việc, giải quyết vấn đề tốt.

Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

• Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động với nhiều hoạt động kết nối khác nhau (du lịch, sinh nhật,..);

• Lương, thưởng, 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM

