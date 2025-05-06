Tuyển Nhân viên Kế hoạch Toyo Ink Compounds Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Bắc Ninh, Việt Nam., Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch sản xuất / kế hoạch nguyên vật liệu;

- Theo dõi tiến độ sản xuất / kế hoạch nguyên vật liệu về;

- Kiểm soát nguyên liệu cho kế hoạch sản xuất / kế hoạch tồn kho;

- Phân tích dữ liệu cho các báo cáo;

- Phối hợp làm việc với các phòng/bộ phận khác & các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật, quản lý công nghiệp, …

- Có thể sử dụng Tiếng Anh cơ bản trong công việc.

- Tin học văn phòng: Excel & VBA tốt.

- Tự học, tư duy logic, có thể làm việc dưới áp lực.

- Nhiệt tình, thích thú với dữ liệu & công việc lập trình

- Tác phong làm việc hợp tác và có hệ thống

- Năng động và có trách nhiệm trong công việc

* Quyền lợi được hưởng:

Tại Toyo Ink Compounds Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Toyo Ink Compounds Vietnam

