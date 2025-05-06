Tuyển Nhân viên Kế hoạch Toyo Ink Compounds Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Kế hoạch Toyo Ink Compounds Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Toyo Ink Compounds Vietnam
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Toyo Ink Compounds Vietnam

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Toyo Ink Compounds Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Bắc Ninh, Việt Nam., Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch sản xuất / kế hoạch nguyên vật liệu;
- Theo dõi tiến độ sản xuất / kế hoạch nguyên vật liệu về;
- Kiểm soát nguyên liệu cho kế hoạch sản xuất / kế hoạch tồn kho;
- Phân tích dữ liệu cho các báo cáo;
- Phối hợp làm việc với các phòng/bộ phận khác & các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật, quản lý công nghiệp, …
- Có thể sử dụng Tiếng Anh cơ bản trong công việc.
- Tin học văn phòng: Excel & VBA tốt.
- Tự học, tư duy logic, có thể làm việc dưới áp lực.
- Nhiệt tình, thích thú với dữ liệu & công việc lập trình
- Tác phong làm việc hợp tác và có hệ thống
- Năng động và có trách nhiệm trong công việc
* Quyền lợi được hưởng:

Tại Toyo Ink Compounds Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Toyo Ink Compounds Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Toyo Ink Compounds Vietnam

Toyo Ink Compounds Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lot G9, Que Vo IP, Bac Ninh Province, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

