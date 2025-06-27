Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 600 USD

Mức lương 400 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 400 - 600 USD

* Tiếp nhận đơn hàng từ phòng kinh doanh.

* Phân tích năng lực sản xuất công đoạn, tính toán năng lực sản xuất.

* Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất và tiến độ xuất hàng.

* Phối hợp với các bộ phận kinh doanh, vật tư, sản xuất để đảm bảo giao hàng theo đúng tiến độ.

* Báo cáo và xử lý các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam hoặc Nữ, tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

- Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp tốt cả 4 kỹ năng.

- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong các nhà máy sản xuất và có kỹ năng làm báo cáo.

***Khi trở thành một thành viên của UMCVN, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

1. Cơ hội thăng tiến cao:Tổ chức đánh giá, xét duyệt tăng chức hàng năm.

2. Lương

- Lương từ 400 đến 600 USD. Ngoài lương, còn được hưởng thêm các trợ cấp khác: trợ cấp đi lại, trợ cấp chuyên cần, trợ cấp con nhỏ....

Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam

