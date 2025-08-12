Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH S-RETAIL VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN tân Phú Trung, Củ Chi, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm đếm hàng hóa

Kiểm tra, đóng gói và bàn giao cho bên vận chuyển

Phân loại, sắp xếp hàng hóa, đồng thời kiểm tra và theo dõi hàng tồn kho

Báo cáo hằng ngày

Thực hiện các yêu cầu công việc khác của cấp trên

Đảm bảo tiêu chuẩn kho

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về kho, có kinh nghiêm ở vị trí tương đương là lợi thế

Có chứng chỉ xe nâng và có khả năng lái xe nâng tầm cao 6m/9m

Hiểu biết về hàng hoá

Nhanh nhẹn và có khả năng làm việc độc lập cũng như trong đội nhóm

Có khả năng làm ca

Tại CÔNG TY TNHH S-RETAIL VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, thử việc trả 100% lương

Phụ cấp cơm & phụ cấp ca làm việc

Thưởng năng suất hàng tháng

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng kết quả công việc hàng năm

Tham gia tất cả các khoản Bảo hiểm theo luật định

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, 20 ngày phép có lương

Cung cấp 100% đồng phục, công cụ, dụng cụ làm việc

Đào tạo phát triển kỹ năng thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH S-RETAIL VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin