Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH S-RETAIL VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH S-RETAIL VN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: KCN tân Phú Trung, Củ Chi, Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm đếm hàng hóa
Kiểm tra, đóng gói và bàn giao cho bên vận chuyển
Phân loại, sắp xếp hàng hóa, đồng thời kiểm tra và theo dõi hàng tồn kho
Báo cáo hằng ngày
Thực hiện các yêu cầu công việc khác của cấp trên
Đảm bảo tiêu chuẩn kho
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về kho, có kinh nghiêm ở vị trí tương đương là lợi thế
Có chứng chỉ xe nâng và có khả năng lái xe nâng tầm cao 6m/9m
Hiểu biết về hàng hoá
Nhanh nhẹn và có khả năng làm việc độc lập cũng như trong đội nhóm
Có khả năng làm ca
Có chứng chỉ xe nâng và có khả năng lái xe nâng tầm cao 6m/9m
Hiểu biết về hàng hoá
Nhanh nhẹn và có khả năng làm việc độc lập cũng như trong đội nhóm
Có khả năng làm ca
Tại CÔNG TY TNHH S-RETAIL VN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng hấp dẫn, thử việc trả 100% lương
Phụ cấp cơm & phụ cấp ca làm việc
Thưởng năng suất hàng tháng
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng kết quả công việc hàng năm
Tham gia tất cả các khoản Bảo hiểm theo luật định
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, 20 ngày phép có lương
Cung cấp 100% đồng phục, công cụ, dụng cụ làm việc
Đào tạo phát triển kỹ năng thường xuyên.
Phụ cấp cơm & phụ cấp ca làm việc
Thưởng năng suất hàng tháng
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng kết quả công việc hàng năm
Tham gia tất cả các khoản Bảo hiểm theo luật định
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, 20 ngày phép có lương
Cung cấp 100% đồng phục, công cụ, dụng cụ làm việc
Đào tạo phát triển kỹ năng thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH S-RETAIL VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI