Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh bán lẻ: Lập kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu, theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh.
- Xây dựng chiến lược phát triển thị trường: Mở rộng hệ thống điểm bán, phát triển kênh phân phối và gia tăng nhận diện thương hiệu.
- Quản lý đội ngũ kinh doanh: Tuyển dụng, đào tạo, kèm cặp, tạo động lực và đánh giá nhân sự.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ khách hàng: Đảm bảo chất lượng dịch vụ, gia tăng tỷ lệ khách hàng quay lại.
- Xây dựng chính sách bán hàng: Chương trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng, chính sách giá và hoa hồng.
- Phối hợp liên phòng ban: Làm việc với bộ phận Marketing, Kỹ thuật, Hành chính – Nhân sự để tối ưu quy trình phục vụ khách hàng.
- Báo cáo định kỳ: Lập báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
- Ưu tiên: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh hoặc tương đương trong ngành bảo hiểm, điện máy, thiết bị gia dụng hoặc dịch vụ.
- Có kỹ năng lập kế hoạch, phân tích thị trường và ra quyết định chiến lược.
- Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo và quản lý đội nhóm tốt.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống linh hoạt.
- Am hiểu về kênh bán hàng trực tiếp, bán hàng qua đại lý/đối tác và chăm sóc khách hàng.
- Chịu áp lực công việc cao, sẵn sàng đi công tác khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
- Được đào tạo và nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo.
- Thưởng theo kết quả kinh doanh và các dịp lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà văn phòng Lidaco, Số 19 Đại Từ , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

