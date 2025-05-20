Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Dược phẩm Meracine làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Yên Phong - Hà Nội, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

Có xe đưa đón nhân viên từ Hà Nội - Bắc Ninh

Làm trực tiếp hoặc giám sát các công việc liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của phòng

Nhập đơn hàng, lên kế hoạch sản xuất theo tháng, tuần, ngày dựa trên tính toán năng lực sản xuất nhà máy.

Kiểm tra nguyên liệu, thiết bị sản xuất, để đảm bảo dây chuyền hoạt động được ổn định.

Triển khai lệnh sản xuất đến các bộ phận liên quan.

Theo dõi, tìm giải pháp khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất để kịp tiến độ xuất hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức yêu cầu:

Đại học chuyên ngành Dược, Kinh Tế.

Kĩ năng ngoại ngữ tốt, kỹ năng đàm phán & thuyết phục tốt.

Có trách nhiệm, chịu áp lực cao, làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.

Kỹ năng yêu cầu:

Am hiểu các Luật liên quan

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm.

Đã có kinh nghiệm ở một trong những lĩnh vực liên quan đến nghiệp vụ của phòng

Yêu cầu khác:

Nhanh nhẹn, chủ động, sẵn sàng nhận trách nhiệm.

Chịu được áp lực công việc.

Khả năng giao tiếp, báo cáo.

Khả năng quản lý sắp xếp công việc.

Quyền Lợi

Mức lương 8 - 12 triệu

Các chế độ thưởng theo quy định Công ty và năng lực chuyên môn, sự cống hiến, kết quả làm việc theo năm.

Thưởng đánh giá kết quả xếp loại nhân viên xuất sắc, nhân viên tiên tiến ... hàng năm.

Xét nâng lương hàng năm: Tối thiểu 01 năm 01 lần

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Chế độ tham quan du lịch, nghỉ mát hàng năm;

Ngày nghỉ: Nghỉ lễ, nghỉ tết ... theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành.

Ăn trưa: hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

Công tác xa: hỗ trợ đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi ...

Các chế độ ma chay, cưới hỏi ...

Cách Thức Ứng Tuyển

