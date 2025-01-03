Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Số 777, Đường Mê Linh, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập/ kiểm tra các Kế hoạch sản xuất tuần, tháng, quý, năm theo yêu cầu của Công ty.

- Theo dõi và hiệu chỉnh Kế hoạch sản xuất, đảm bảo các hạn mức tồn kho an toàn của các nhà máy được phân công. Xử lý các phát sinh liên quan đến Kế hoạch sản xuất.

- Thông báo lịch sản xuất và thời gian đáp ứng tại các kho nhà máy cho các bộ phận liên quan.

- Kiểm soát hạn mức tồn kho nhà máy liên quan đến thành phẩm cho nhóm được giao nhiệm vụ.

- Theo dõi các báo cáo date hàng, đề xuất các giải pháp liên quan.

- Đánh giá KPI được giao.

- Cập nhật năng lực sản xuất/ kho bãi của các nhà máy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế,....hoặc Đại học Dược (ưu tiên).

- Tuổi từ 22-35.

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương từ 2 năm trở lên

- Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu.

- Có tinh thần chịu khó, ham học hỏi, có trách nhiệm, tốc độ xử lí công việc nhanh.

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả, tổng hợp lập báo cáo.

- Kỹ năng đo lường hiệu quả của việc thực hiện các kế hoạch

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin