Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP SỐ HAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1AB khu đô thị VOV, Nam Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Thiết kế ấn phẩm truyền thông online & offline

Banner, poster, infographic, hình ảnh quảng cáo cho Facebook, Instagram, TikTok, Website.

Slide thuyết trình, catalogue, tài liệu bán hàng.

Sáng tạo & phát triển ý tưởng thiết kế

Tham gia brainstorming cùng team marketing để xây dựng concept cho chiến dịch quảng bá.

Đề xuất phong cách thiết kế mới, cập nhật xu hướng hình ảnh hiện đại.

Chỉnh sửa & tối ưu thiết kế

Đảm bảo sản phẩm thiết kế tuân thủ bộ nhận diện thương hiệu.

Điều chỉnh file thiết kế theo phản hồi của team nội dung/marketing.

Phối hợp liên phòng ban

Làm việc cùng content creator để đảm bảo hình ảnh và nội dung đồng bộ.

Hỗ trợ thiết kế cho sự kiện, workshop, chiến dịch truyền thông đặc biệt.

Nghiên cứu xu hướng

Theo dõi các trào lưu thiết kế, hiệu ứng và phong cách hình ảnh mới trên thị trường.

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện, Mỹ thuật ứng dụng hoặc liên quan.

Có kiến thức cơ bản về bố cục, màu sắc, typography và nhận diện thương hiệu.

Kỹ năng

Thành thạo Photoshop, Illustrator; biết Premiere hoặc After Effects là lợi thế.

Có khả năng sáng tạo, bắt kịp xu hướng thiết kế hiện đại.

Biết xử lý hình ảnh và tối ưu cho đa nền tảng (mạng xã hội, website, in ấn).

Kỹ năng giao tiếp, tiếp thu phản hồi và làm việc nhóm tốt.

Tố chất cá nhân

Tỉ mỉ, có trách nhiệm với sản phẩm thiết kế.

Chủ động học hỏi, sẵn sàng thử nghiệm ý tưởng mới.

Ưu tiên ứng viên có portfolio hoặc sản phẩm thực tế.

Quyền Lợi

Thưởng theo năng lực và tiến độ công việc, thưởng thêm theo hiệu quả dự án.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích sáng tạo.

Công ty hỗ trợ đầy đủ máy tính và thiết bị cần thiết để phục vụ công việc.

Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng.

Nghỉ phép, nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Luật Lao động.

Có thể trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển

