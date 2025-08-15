Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP SỐ HAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP SỐ HAGENCY VIỆT NAM
- Hà Nội: CT1AB khu đô thị VOV, Nam Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế ấn phẩm truyền thông online & offline
Banner, poster, infographic, hình ảnh quảng cáo cho Facebook, Instagram, TikTok, Website.
Slide thuyết trình, catalogue, tài liệu bán hàng.
Sáng tạo & phát triển ý tưởng thiết kế
Tham gia brainstorming cùng team marketing để xây dựng concept cho chiến dịch quảng bá.
Đề xuất phong cách thiết kế mới, cập nhật xu hướng hình ảnh hiện đại.
Chỉnh sửa & tối ưu thiết kế
Đảm bảo sản phẩm thiết kế tuân thủ bộ nhận diện thương hiệu.
Điều chỉnh file thiết kế theo phản hồi của team nội dung/marketing.
Phối hợp liên phòng ban
Làm việc cùng content creator để đảm bảo hình ảnh và nội dung đồng bộ.
Hỗ trợ thiết kế cho sự kiện, workshop, chiến dịch truyền thông đặc biệt.
Nghiên cứu xu hướng
Theo dõi các trào lưu thiết kế, hiệu ứng và phong cách hình ảnh mới trên thị trường.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện, Mỹ thuật ứng dụng hoặc liên quan.
Có kiến thức cơ bản về bố cục, màu sắc, typography và nhận diện thương hiệu.
Kỹ năng
Thành thạo Photoshop, Illustrator; biết Premiere hoặc After Effects là lợi thế.
Có khả năng sáng tạo, bắt kịp xu hướng thiết kế hiện đại.
Biết xử lý hình ảnh và tối ưu cho đa nền tảng (mạng xã hội, website, in ấn).
Kỹ năng giao tiếp, tiếp thu phản hồi và làm việc nhóm tốt.
Tố chất cá nhân
Tỉ mỉ, có trách nhiệm với sản phẩm thiết kế.
Chủ động học hỏi, sẵn sàng thử nghiệm ý tưởng mới.
Ưu tiên ứng viên có portfolio hoặc sản phẩm thực tế.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP SỐ HAGENCY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích sáng tạo.
Công ty hỗ trợ đầy đủ máy tính và thiết bị cần thiết để phục vụ công việc.
Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng.
Nghỉ phép, nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Luật Lao động.
Có thể trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP SỐ HAGENCY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI