Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thiết Kế Mỹ Thuật Và Quảng Cáo Hưng Thịnh
Ngày đăng tuyển: 08/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
Công Ty TNHH Thiết Kế Mỹ Thuật Và Quảng Cáo Hưng Thịnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Mỹ Thuật Và Quảng Cáo Hưng Thịnh

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 28 Khánh An 8, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán và báo cáo thu chi hằng ngày của Công ty.
- Thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ các chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày. Bên cạnh đó, kế toán tổng hợp cũng cập nhật các dữ liệu khác liên quan đến quỹ, tài khoản..v.v
- Theo dõi và quản lý công nợ của nhà cung cấp, thuê nhà, chi nhánh và khách hàng
- Lương và chi phí: Kiểm tra cách tính lương, thanh toán lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác hàng tháng.
- Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán.
- Kỹ năng giao tiếp
- Khả năng tư duy và chịu được áp lực
- Thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng

Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Mỹ Thuật Và Quảng Cáo Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10 - 14 triệu + thưởng (thỏa thuận tùy năng lực)
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Cơ hội phát triển và khẳng định năng lực bản thân
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Chế độ Lương thứ 13, thưởng Lễ Tết theo quy định Cty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Mỹ Thuật Và Quảng Cáo Hưng Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Kế Mỹ Thuật Và Quảng Cáo Hưng Thịnh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 28 đường Khánh An 8, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

