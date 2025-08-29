Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập, kiểm tra Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ liên quan hàng tháng, hàng quý và cuối năm tài chính;

- Lập, kiểm tra các nghiệp vụ liên quan đến lương, Bảo hiểm;

- Lập, kiểm tra báo cáo thuế và các báo cáo khác theo quy định nhà nước;

- Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, đóng cửa Công ty/Văn phòng đại diện;

- Tổng hợp và báo cáo các vấn đề cho cấp trên và khách hàng;

- Làm việc với Kiểm toán, Cục thuế và cơ quan nhà nước khác.

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 2 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan;

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng;

- Chú ý đến chi tiết và độ chính xác trong báo cáo tài chính.

- Hiểu biết cơ bản về các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định thuế (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, v.v.)

**QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông

