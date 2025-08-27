Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 271 Nguyễn Công Hoan, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lắp đặt hệ thống gas, hệ thống PCCC

- Xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống gas, pccc

- Bảo trì bảo dưỡng định kỳ các hệ thống đã lắp đặt

- Một số công việc khác theo yêu cầu từ trưởng phòng kỹ thuật và ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học

-Yêu cầu: Có sức khỏe - Chăm chỉ - Thật thà

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành gas, bảo trì bảo dưỡng các thiết bị máy móc sản xuất

-Biết sử dụng phần mềm Autocard hoặc các phần mềm tương tự, biết đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật là một lợi thế

-Biết hàn áp lực, bảo trì hệ thống PCCC,...là một lợi thế

Tại Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương theo thỏa thuận và các chế độ lương thưởng cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập và phúc lợi từ 10 triệu trở lên)

-Được hưởng đầy đủ các chế độ về lao động theo quy định của Nhà nước (BHXH,BHYT,BHTN,...) và Chính sách nhân sự của Công ty.

-Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7

-Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và gắn bó lâu dài.

-Tham gia các hoạt động vui chơi, team building cùng công ty

-Được truyền đạt kinh nghiệm, nâng cao tay nghề

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn

