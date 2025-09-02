Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô A2.4 Trần Đăng Ninh, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Giáo viên

- Giảng dạy theo chương trình của bộ giáo dục và chương trình của nhà trường

- Đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh

- Kết nối thông tin giữa Nhà trường và phụ huynh, ...

- Làm công tác chủ nhiệm

- Một số công việc khác dưới sự hướng dẫn của Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Lĩnh vực ngành nghề: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật

- Có kinh nghiệm dạy học mỹ thuật, làm trang trí sự kiện

- Có năng lực quản lý lớp học, tình yêu thương trẻ;

- Thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp;

- Kỹ năng sáng tạo nghệ thuật, kỹ năng sư phạm, đánh giá,...

- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài;

- Ưu tiên ứng viên có ngoại hình ổn, có tình yêu nghề, chịu khó, có tinh thần cầu tiến

Quyền Lợi Được Hưởng

Các chế độ tham gia Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động và các ngày nghỉ lễ theo luật định;

Được ăn trưa tại trường với 100% chi phí do Nhà trường phụ cấp

Được cấp phát đồng phục phục vụ theo định kỳ quy định;

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ;

Có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E

