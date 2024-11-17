Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

- Quản lý Data khách hàng, giá sản phẩm,

- Quản lý doanh thu, doanh số trên phần mềm kế toán

- Quản lý, kiểm tra chiết khấu, khuyến mại từng khách hàng theo từng kênh bán hàng

- Quản lý công nợ phải thu khách hàng( đối chiếu, đề nghị thanh toán, bù trừ, biên bản)

- Một số công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn và làm việc thực tế

- Tốt nghiệp chuyên môn từ Cao đẳng trở lên

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán là lợi thế

- Cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt tình, chịu áp lực time & công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia vào các khóa đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ công ty tổ chức

Phúc lợi:

+ Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc

+ Tham gia gói bảo hiểm sức khỏe công ty mua thêm cho CBCNV

+ Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, ... cùng công ty

+ Tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của công ty

+ Phúc lợi khác: sinh nhật, ốm dài ngày, cưới hỏi, mừng thọ (tứ thân phụ mẫu), ma chay (người thân) ...

Thưởng

+ Lương tháng 13, tăng lương định kỳ hàng năm

+ Thưởng năng suất hàng tháng theo quy định của công ty

+ Thưởng Tết, các dịp lễ (8/3, 20/10, trung thu, quốc tế lao động...)

Thời gian làm việc: 7h50 – 17h10 từ thứ 2 đến thứ 7

Ngày nghỉ: Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước

