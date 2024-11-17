Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Quản lý Data khách hàng, giá sản phẩm,
- Quản lý doanh thu, doanh số trên phần mềm kế toán
- Quản lý, kiểm tra chiết khấu, khuyến mại từng khách hàng theo từng kênh bán hàng
- Quản lý công nợ phải thu khách hàng( đối chiếu, đề nghị thanh toán, bù trừ, biên bản)
- Một số công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn và làm việc thực tế
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên môn từ Cao đẳng trở lên
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán là lợi thế
- Cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt tình, chịu áp lực time & công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia vào các khóa đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ công ty tổ chức
Phúc lợi:
+ Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc
+ Tham gia gói bảo hiểm sức khỏe công ty mua thêm cho CBCNV
+ Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, ... cùng công ty
+ Tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của công ty
+ Phúc lợi khác: sinh nhật, ốm dài ngày, cưới hỏi, mừng thọ (tứ thân phụ mẫu), ma chay (người thân) ...
Thưởng
+ Lương tháng 13, tăng lương định kỳ hàng năm
+ Thưởng năng suất hàng tháng theo quy định của công ty
+ Thưởng Tết, các dịp lễ (8/3, 20/10, trung thu, quốc tế lao động...)
Thời gian làm việc: 7h50 – 17h10 từ thứ 2 đến thứ 7
Ngày nghỉ: Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
