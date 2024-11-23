Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Từ 7 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Thanh Hóa

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - Đồng Khoai, Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Lập, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi nhập/xuất kho.

- Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.

- Kiểm soát, lập báo các nhập xuất tồn kho.

- Chăm sóc khách hàng, theo dõi công nợ.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.

- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.

- Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TM&XD HOÀNG KHẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 2-3 lần trong 1 năm

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH và phúc lợi khác

Môi trường hiện đại, năng động

Được đào tạo chuyên sâu về ngành xăng dầu và nghiệp vụ kế toán

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM&XD HOÀNG KHẢI

