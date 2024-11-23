Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Từ 7 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Thanh Hóa

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TM&XD HOÀNG KHẢI
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa:
- Đồng Khoai, Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 7 Triệu
- Lập, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi nhập/xuất kho.
- Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.
- Kiểm soát, lập báo các nhập xuất tồn kho.
- Chăm sóc khách hàng, theo dõi công nợ.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.
- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.
- Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH TM&XD HOÀNG KHẢI Thì Được Hưởng Những Gì
Được đi du lịch 2-3 lần trong 1 năm
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH và phúc lợi khác
Môi trường hiện đại, năng động
Được đào tạo chuyên sâu về ngành xăng dầu và nghiệp vụ kế toán
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM&XD HOÀNG KHẢI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
