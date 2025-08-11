Tuyển Kế toán tổng hợp Chi nhánh công ty Cổ phần thương mại Trường Xuân - AT Trung tâm tổ chức sự kiện Kings Place làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán, báo cáo tài chính của công ty.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản lý khác theo yêu cầu.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.

Hỗ trợ việc kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Cập nhật, quản lý và bảo quản hồ sơ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định về kế toán và luật thuế hiện hành.

Thành thạo phần mềm kế toán, đặc biệt là ipos

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo chính xác.

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (chức năng: SUMIF, VLOOKUP, Pivot Table...).

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Chi nhánh công ty Cổ phần thương mại Trường Xuân - AT Trung tâm tổ chức sự kiện Kings Place Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Xét tăng lương, thưởng định kỳ dựa trên hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, team building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh công ty Cổ phần thương mại Trường Xuân - AT Trung tâm tổ chức sự kiện Kings Place

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.