Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAM BỘ làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAM BỘ
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAM BỘ

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAM BỘ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Trường phòng KD, Giám Đốc sàn, Giám Đốc KD. Team Building, Year end party, các sự kiện, lễ thưởng cùng các chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động., Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận điện thoại, khai thác thông tin, nhu cầu của khách hàng, tư vấn bán và giới thiệu các sản phẩm mà công ty đang phân phối (Căn hộ TP Biên Hòa, Nhơn Trạch)
Tư vấn về dự án, thủ tục chuyển nhượng; Tư vấn trực tiếp khách hàng, đưa khách đi dự án nếu có yêu cầu.
Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khai thác khách hàng tiềm năng.
Đàm phán ký kết hợp đồng mua bán.
Chăm sóc khách hàng sau bán và tạo mối quan hệ với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, Không giới hạn độ tuổi
Giao tiếp khá, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp.
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm. Ứng viên có kinh nghiệm Bán hàng, Kinh doanh, Kinh doanh Bất động sản, tài chính, ngân hàng, ô tô... là một lợi thế.
Đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ bán hàng.
Yêu thích kinh doanh, nhiệt huyết và đam mê kiếm tiền.
Có laptop và xe máy để di chuyển.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAM BỘ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAM BỘ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAM BỘ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAM BỘ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường Dương Diên Nghệ, tổ 13, khu phố Long Khánh 1, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

