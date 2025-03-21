Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Fp1 - 000.05 Flora Panorama 1, Mizuki Park, Bình Hưng, Bình Chánh, Tphcm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

Mô tả công việc:

- Tư vấn & Chăm sóc khách hàng: Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng, tư vấn sản phẩm bất động sản phù hợp nhu cầu.

- Phát triển nguồn khách: Chủ động tìm kiếm khách hàng qua kênh online, offline, quảng cáo, telesales, networking.

- Hỗ trợ giao dịch: Dẫn khách tham quan, đàm phán, hỗ trợ pháp lý, thủ tục mua bán, vay vốn ngân hàng, ký kết hợp đồng.

- Theo dõi thị trường: Cập nhật thông tin giá cả, quy hoạch, chính sách liên quan để tư vấn hiệu quả.

- Chăm sóc sau bán: Giữ liên lạc, duy trì mối quan hệ với khách hàng để tạo nguồn khách hàng trung thành.

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp từ trung cấp.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Bất Động Sản, Tư vấn Tài chính, Chứng khoán, Thương mại, Bán hàng, Chăm sóc khách hàng.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, sáng tạo, linh hoạt.

Tại CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.