Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Viet Vision Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Viet Vision Travel
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Viet Vision Travel

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Viet Vision Travel

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 31A Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Đàm phán với khách hàng, đáp ứng yêu cầu của khách qua email (Sales không cần phải đi tìm kiếm khách hàng, nguồn khách hàng thị trường Inbound do bộ phận Marketing của công ty mang lại, Sales chỉ giao dịch và tối ưu hóa tỉ lệ chuyển đổi).
Lấy chương trình, giới thiệu và phổ biến cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới của công ty dựa trên nhu cầu của khách và tình hình, xu hướng thị trường để tính giá tour dựa trên request của khách hàng và các quy trình của phòng Sales Inbound.
Phối hợp với các bộ phận khác (Điều hành, Kế toán, Marketing) để theo dõi và đảm bảo hoàn thành các chương trình tour đã xây dựng.
Làm báo cáo công việc theo định kỳ.
Công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có niềm đam mê du lịch.
Có kinh nghiệm từ 1-2 năm tại vị trí Sales tour Inbound hoặc các lĩnh vực liên quan.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Du lịch, Khách sạn, Marketing, Ngoại ngữ.
Tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết thành thạo).
Có kiến thức về du lịch, kinh nghiệm về các hành trình tour, khách sạn, tuyến điểm.
Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm, tập thể.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và nhanh nhạy trong các tình huống phát sinh.
Có trách nhiệm trong công việc, tinh thần cầu tiến, nhiệt huyết, năng động.
Kĩ năng văn phòng tốt (Word, Excel).

Tại Viet Vision Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Các chính sách bonus theo booking (5%), thưởng định kỳ, lễ, tết theo quy định của công ty.
Được hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
Hỗ trợ tiền gửi xe
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp (Hàng tháng, quý, năm)
Làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
Cơ hội trao đổi, học hỏi từ khách hàng cũng như các đối tác trong và ngoài nước.
Các chế độ đãi ngộ: nghỉ lễ tết, hiếu hỷ, thăm quan, nghỉ mát (2 lần/năm), sinh nhật...
Tham gia các sự kiện, hoạt động tập thể của một tập thể chuyên nghiệp và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viet Vision Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viet Vision Travel

Viet Vision Travel

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 31A Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

