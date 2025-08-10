Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 135 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, tin nhắn từ khách hàng.

- Nắm bắt thông tin sản phẩm của công ty để tư vấn tốt nhất cho khách hàng,

- Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào Excel, phần mềm.

- Làm báo giá sản phẩm, soạn hợp đồng cho khách hàng khi cần

- Hỗ trợ theo dõi công nợ, và tính chiết khấu cho khách hàng,

- Thực hiện các công việc khác được giao khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Bằng cấp: Đại học chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán, Kinh tế, Thương mại

- Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm là 1 lợi thế)

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm

- Thành thạo excel

- Yêu cầu độ tuổi: Từ 22 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8 - 15 triệu + Thưởng doanh thu

- Thời gian thử việc: 2 tháng (Hưởng 85% lương chính thức)

- Được hưởng các khoản phụ cấp: ăn trưa, thâm niên, lương tháng 13, xem xét tăng lương theo năng lực.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện. có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển

- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC

