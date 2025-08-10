Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 135 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, tin nhắn từ khách hàng.
- Nắm bắt thông tin sản phẩm của công ty để tư vấn tốt nhất cho khách hàng,
- Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào Excel, phần mềm.
- Làm báo giá sản phẩm, soạn hợp đồng cho khách hàng khi cần
- Hỗ trợ theo dõi công nợ, và tính chiết khấu cho khách hàng,
- Thực hiện các công việc khác được giao khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Bằng cấp: Đại học chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán, Kinh tế, Thương mại
- Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm là 1 lợi thế)
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm
- Thành thạo excel
- Yêu cầu độ tuổi: Từ 22 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 8 - 15 triệu + Thưởng doanh thu
- Thời gian thử việc: 2 tháng (Hưởng 85% lương chính thức)
- Được hưởng các khoản phụ cấp: ăn trưa, thâm niên, lương tháng 13, xem xét tăng lương theo năng lực.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện. có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển
- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
