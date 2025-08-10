Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ELECSERVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49/16, đường Thới An 35, khu phố 5, phường Thới An, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện bảo trì, sửa chữa định kỳ và đột xuất các thiết bị điện, điện tử, viễn thông theo kế hoạch hoặc yêu cầu.

Khảo sát, phát hiện và khắc phục sự cố về điện, điện tử, viễn thông.

Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ để đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả.

Ghi chép nhật ký bảo trì, sửa chữa chi tiết các công việc đã thực hiện.

Báo cáo tình trạng thiết bị và đề xuất các giải pháp bảo trì, nâng cấp.

Hợp tác với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc và tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kiến thức cơ bản về điện, điện tử, viễn thông.

Khả năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị sửa chữa cơ bản.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, ham học hỏi.

Có tinh thần trách nhiệm cao và làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và giải quyết vấn đề.

Khả năng làm việc dưới áp lực và xử lý tình huống nhanh chóng.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, có sức khỏe tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ELECSERVE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ELECSERVE

