Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường thu nhập 12 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 74 Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa

Tìm kiếm giới thiệu và trao đổi cơ hội hợp tác với các nhân sự hoạt động trong lĩnh vực ô tô, bảo hiểm, ngân hàng, tài chính....để mời họ trở thành cộng tác viên giới thiệu biển số đẹp của sàn BCC. Thu nhập của cộng tác viên được tính khi họ giới thiệu khách hàng giao dịch biển thành công;

Mời nhân sự tiềm năng tham dự chương trình trao đổi hợp tác với sàn BCC trong việc trở thành cộng tác viên giới thiệu biển số mà hàng tuần công ty tổ chức qua zoom hoặc văn phòng;

Hướng dẫn CTV tạo tài khoản, sử dụng các tính năng của sàn như: lấy mã giới thiệu, link giới thiệu...

Cung cấp tài liệu, khoá học và giải đáp thắc mắc của CTV để họ giới thiệu và hỗ trợ cho khàng mua biển tiềm năng;

Tiếp thu các tình huống, thắc mắc phát sinh của CTV, khách hàng, đối tác để tạo ra sân chơi thuận lợi nhất cho các bên.

Nam nữ, tuổi từ 24 trở lên, yêu thích kinh doanh

Có kinh nghiệm sale,ưu tiên các ngành ô tô, dược mỹ phẩm,thực phẩm, bảo hiểm....

Ưu tiên UV có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BCC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12tr - 30tr/ tháng; Lương cứng 8tr-10tr + phụ cấp ăn 780.000đ + phụ cấp gửi xe 150.000 + %doanh số

Được định hướng nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyệncủa Công ty, đào tạo về sản phẩm, kiến thức chuyên môn (biển số định danh, biển số đấu giá, chuyển nhượng biển số đấu giá).

Môi trường trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản than.

Thu nhập không giới hạn,có nhiều nguồn thu nhập thụ động

Các chương trình sinh nhật, du lịch, thể thao...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BCC

