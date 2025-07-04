Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2025
Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 Ngõ 76 đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- Khảo sát, phân tích, tư vấn bài toán nghiệp vụ, xây dựng giải pháp, thiết kế phần mềm.
- Tiếp nhận yêu cầu xây dựng/nâng cấp phần mềm, thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá các yêu cầu của đơn vị nghiệp vụ.
- Tư vấn, hỗ trợ, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, nghiên cứu đề xuất các giải pháp phần mềm tối ưu cho đơn vị nghiệp vụ.
- Là đầu mối trao đổi về nghiệp vụ giữa đơn vị nghiệp vụ và đội dự án trong quá trình phát triển, kiểm thử, triển khai phần mềm.
- Phối hợp với các bộ phận về công tác báo cáo, quy trình, hỗ trợ.
- Thực hiện báo cáo công việc theo quy định của dự án, tổ chức lên các cá nhân/bộ phận liên quan.
- Tư vấn giải pháp, công nghệ cho các dự án.
- Xem xét, hỗ trợ, hướng dẫn người dùng trong quá trình sử dụng phần mềm.
- Tuân thủ quy trình phát triển phần mềm theo quy trình phát triển phần mềm linh hoạt (agile).
- Nghiệm thu kết quả thực hiện nâng cấp phần mềm theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trở lên làm viêc ở vị trí tương đương.
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày và tư duy logic tốt.
- Khả năng đọc hiểu tài liệu và làm việc độc lập.
- Có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
- Có kỹ năng quản lý thời gian tốt.
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong môi trường product.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông,…. là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên Có kinh nghiệm phát triển phần mềm trong lĩnh vực kinh doanh về các mảng: an ninh mạng, quản lý doanh nghiệp, giáo dục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 12.000.000VNĐ - 30.000.000VNĐ.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh.
- Được đào tạo về các công nghệ mới, nhiều cơ hội tham giao các dự án thực tế.
- Có cơ hội được thăng tiến lên các vị trí leader, manager cao hơn.
- Trang phục thoải mái, thời gian làm việc linh hoạt.
- Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo thành tích hàng tháng, quý, năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 5, Ngõ 76, Phố Trần Thái Tông, Tổ 19, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần GEM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Synodus
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Synodus
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Magenest.,JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Magenest.,JSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH KOOBIZ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KOOBIZ VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
18 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LOGIC LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LOGIC LAB
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM NOBI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM NOBI VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm