Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Ngõ 76 đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- Khảo sát, phân tích, tư vấn bài toán nghiệp vụ, xây dựng giải pháp, thiết kế phần mềm.

- Tiếp nhận yêu cầu xây dựng/nâng cấp phần mềm, thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá các yêu cầu của đơn vị nghiệp vụ.

- Tư vấn, hỗ trợ, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, nghiên cứu đề xuất các giải pháp phần mềm tối ưu cho đơn vị nghiệp vụ.

- Là đầu mối trao đổi về nghiệp vụ giữa đơn vị nghiệp vụ và đội dự án trong quá trình phát triển, kiểm thử, triển khai phần mềm.

- Phối hợp với các bộ phận về công tác báo cáo, quy trình, hỗ trợ.

- Thực hiện báo cáo công việc theo quy định của dự án, tổ chức lên các cá nhân/bộ phận liên quan.

- Tư vấn giải pháp, công nghệ cho các dự án.

- Xem xét, hỗ trợ, hướng dẫn người dùng trong quá trình sử dụng phần mềm.

- Tuân thủ quy trình phát triển phần mềm theo quy trình phát triển phần mềm linh hoạt (agile).

- Nghiệm thu kết quả thực hiện nâng cấp phần mềm theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trở lên làm viêc ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày và tư duy logic tốt.

- Khả năng đọc hiểu tài liệu và làm việc độc lập.

- Có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

- Có kỹ năng quản lý thời gian tốt.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong môi trường product.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông,…. là một lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên Có kinh nghiệm phát triển phần mềm trong lĩnh vực kinh doanh về các mảng: an ninh mạng, quản lý doanh nghiệp, giáo dục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 12.000.000VNĐ - 30.000.000VNĐ.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh.

- Được đào tạo về các công nghệ mới, nhiều cơ hội tham giao các dự án thực tế.

- Có cơ hội được thăng tiến lên các vị trí leader, manager cao hơn.

- Trang phục thoải mái, thời gian làm việc linh hoạt.

- Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo thành tích hàng tháng, quý, năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX

