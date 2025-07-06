Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TYT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Doãn Kế Thiện (kéo dài), Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ tại địa bàn được phân công.

- Phát triển thị trường và tạo lập các kênh bán hàng: xưởng/đại lý/nhà phân phối/nhà thầu/dự án (sản phẩm keo silicone, vít bắn tôn – nhu cầu cao, thị trường lớn)

- Xác định nhu cầu khách hàng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ lên đơn hàng cho khách hàng ( thao tác nhanh trên phần mềm CRM)

- Quản lý và thu hồi công nợ với khách hàng

- Đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh đã giao và báo cáo tiến độ công việc đình kỳ cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên kinh doanh/Nhân viên thị trường (từng làm mảng nhôm, kính, phụ kiện là một lợi thế )

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng, hoặc các ngành liên quan đến hệ thống phân phối.

_ Giới tính : Ưu tiên các bạn Nam

- Gắn bó lâu dài với công ty

_ Kỹ năng:

+ Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề nhanh chóng, hiệu quả

+ Chăm chỉ, trung thực, kiên trì, chịu được áp lực công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TYT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Up to 30 triệu/tháng, lương cứng 8.5 triệu - 12 triệu + KPIs + Phụ cấp 100% xăng xe, công tác phí + Thưởng tuần, tháng;

- Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước;

- Được đào tạo 1-1 về kiến thức sản phẩm, kỹ năng chuyên môn liên quan;

- Quy chế lương thưởng rõ ràng, lộ trình thăng tiến cụ thể;

- Chế độ: Nghỉ phép (1 ngày/tháng), nghỉ Lễ tết, sinh nhật, du lịch, xét tăng lương hàng năm...;

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh lành mạnh có văn hóa doanh nghiệp hướng tới sự đoàn kết, gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TYT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin