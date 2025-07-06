Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân ...và 1 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

- Gọi điện tư vấn khách hàng gói vay tín chấp của công ty

- 100% data khách có nhu cầu, nguồn marketing công ty

- Giải quyết thắc mắc của khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ Trung cấp, từ 21 tuổi

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesale hoặc từng làm các tổ chức tài chính

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng (7-7,5 triệu) + Lương kinh doanh (không giới hạn). Thu nhập trung bình 12-30 triệu

- Thưởng tháng, quý, năm, thăng tiến lên quản lý

- Chế độ BHXH đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển

