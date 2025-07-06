Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thanh Xuân ...và 1 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
- Gọi điện tư vấn khách hàng gói vay tín chấp của công ty
- 100% data khách có nhu cầu, nguồn marketing công ty
- Giải quyết thắc mắc của khách hàng
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ Trung cấp, từ 21 tuổi
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesale hoặc từng làm các tổ chức tài chính
Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lương cứng (7-7,5 triệu) + Lương kinh doanh (không giới hạn). Thu nhập trung bình 12-30 triệu
- Thưởng tháng, quý, năm, thăng tiến lên quản lý
- Chế độ BHXH đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
