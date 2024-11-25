Tuyển Kinh doanh thực phẩm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

Phụ trách tập khách hàng kênh HORECA (nhà hàng, khách sạn, chuỗi dịch vụ F&B…) tại khu vực nội thành hải Phòng

Triển khai tìm kiếm, mở rộng hệ thống khách hàng tại địa bàn được phân công.

Duy trì, chăm sóc những mối quan hệ khách hàng hiện có nhằm gia tăng thêm sản phẩm, doanh số.

Thực hiện kế hoạch thăm viếng khách hàng theo yêu cầu từ ban lãnh đạo, cập nhật các thông tin báo cáo cho trưởng bộ phận xử lý khi có phát sinh.

Nhận và báo đơn hàng vào nhóm đơn hàng, xử lý thông tin phát sinh trên nhóm

Gửi mẫu hàng chào khách và theo dõi kết quả thử mẫu

Theo dõi doanh thu hàng ngày và ký kết hợp đồng với khách hàng, đồng thời hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, xử lý phát sinh nếu có với các bộ phận liên quan

Thực hiện công tác khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để có những phương thức kinh doanh phù hợp..

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm bán hàng thị trường, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành hàng thực phẩm - tiêu dùng

Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc

Có kỹ năng nắm bắt thị trường, khách hàng mục tiêu.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 05 ngày/tuần, từ thứ 2 – thứ 6

Thử việc hưởng 100% lương

Được tham gia BHXH ngay khi hết thời gian thử việc, được tham gia BH tai nạn 24/24 & BH sức khỏe tham quan nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI

