Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT làm việc tại Cần Thơ thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng

Tìm kiếm, khai thác và phát triển thị trường mới cho sản phẩm của công ty. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng tiềm năng. Tiếp cận, giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng. Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng. Theo dõi, quản lý và chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Thu thập thông tin thị trường, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh. Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên theo định kỳ. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có khả năng chịu áp lực công việc cao. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành sản xuất.

Quyền Lợi

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển

