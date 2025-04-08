Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Trà Vinh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc

– Hỗ trợ Nhà phân phối phát triển thị trường

– Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng.

– Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.

– Xử lý đơn hàng, thu hồi công nợ và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

– Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược kinh doanh.

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo định kỳ.

– Đi công tác dài ngày

Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, tất cả các ngành nghề

– Hiểu biết về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

– Có kiến thức cơ bản về thị trường và đối thủ cạnh tranh.

- Có kinh nghiệm trong ngành Sơn, Chống thấm

– Khả năng thích nghi cao, chịu được áp lực công việc.

– Có ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

- Ưu tiên ứng viên có data khách hàng, có khả năng mở Đại lý mới.

- Ưu tiên ứng viên ở khu vực Nam Sông Hậu ( TP Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng. )

- Ưu tiên ứng viên ở khu vực Bắc Sông Hậu ( Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang và Long An )

Quyền Lợi

– Được sử dụng các nguồn lực của công ty để hoàn thành công việc.

– Được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn do công ty tổ chức.

– Được đề xuất ý kiến cải thiện công việc.

– Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.

– Lương thưởng hấp dẫn: cạnh tranh với thị trường

– Lương thỏa thuận tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực ( Từ 18M - 20M + KPI )

– Phúc lợi tốt: Bảo hiểm, thưởng Lễ, Du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển

