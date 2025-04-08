Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Trà Vinh thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Trà Vinh thu nhập 18 - 20 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Trà Vinh:

- Tp. Trà Vinh, Trà Vinh

- Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long

- Bến Tre

- Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang, Việt Nam

- Miền Tây

- An Giang

- Cần Thơ

- Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng

- Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Tp. Vị Thanh, Hậu Giang

- Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu, Thành phố Trà Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

– Hỗ trợ Nhà phân phối phát triển thị trường
– Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng.
– Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.
– Xử lý đơn hàng, thu hồi công nợ và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
– Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược kinh doanh.
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo định kỳ.
– Đi công tác dài ngày

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, tất cả các ngành nghề
– Hiểu biết về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
– Có kiến thức cơ bản về thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Có kinh nghiệm trong ngành Sơn, Chống thấm
– Khả năng thích nghi cao, chịu được áp lực công việc.
– Có ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.
- Ưu tiên ứng viên có data khách hàng, có khả năng mở Đại lý mới.
- Ưu tiên ứng viên có data khách hàng, có khả năng mở Đại lý mới.
- Ưu tiên ứng viên ở khu vực Nam Sông Hậu ( TP Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng. )
- Ưu tiên ứng viên ở khu vực Bắc Sông Hậu ( Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang và Long An )

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

– Được sử dụng các nguồn lực của công ty để hoàn thành công việc.
– Được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn do công ty tổ chức.
– Được đề xuất ý kiến cải thiện công việc.
– Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.
– Lương thưởng hấp dẫn: cạnh tranh với thị trường
– Lương thỏa thuận tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực ( Từ 18M - 20M + KPI )
– Lương thỏa thuận tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực ( Từ 18M - 20M + KPI )
– Phúc lợi tốt: Bảo hiểm, thưởng Lễ, Du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

