Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Giới tính Nam
Số lượng tuyển 5 người
Kinh nghiệm Dưới 1 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Bình Tân, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phối hợp với bộ phận kho vận kiểm tra các sản phẩm ghế massage tại kho của công ty, đảm bảo giao cho khách hàng sản phẩm tốt, ko có lỗi

Thực hiện bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm ghế massage của Công ty và cho khách hàng khi có lỗi phát sinh

Kiểm tra các sản phẩm tại showroom, đảm bảo các sản phẩm luôn vận hành tốt.

Các công việc phát sinh khác theo sự sắp xếp của quản lý khu vực và trưởng phòng bảo hành

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 23 – 35 tuổi

Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương, ứng viên không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Ham học hỏi, chăm chỉ, chịu khó, không ngại đi lại, di chuyển

Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 – 12.000.000 VND

Thưởng cuối năm T13, 14, 15

Tăng lương và cấp bậc theo năng lực

Được hưởng chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN ...

Tham gia team building hằng năm

Được đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

