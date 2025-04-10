Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Bình Tân, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phối hợp với bộ phận kho vận kiểm tra các sản phẩm ghế massage tại kho của công ty, đảm bảo giao cho khách hàng sản phẩm tốt, ko có lỗi
Thực hiện bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm ghế massage của Công ty và cho khách hàng khi có lỗi phát sinh
Kiểm tra các sản phẩm tại showroom, đảm bảo các sản phẩm luôn vận hành tốt.
Các công việc phát sinh khác theo sự sắp xếp của quản lý khu vực và trưởng phòng bảo hành

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 23 – 35 tuổi
Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương, ứng viên không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Ham học hỏi, chăm chỉ, chịu khó, không ngại đi lại, di chuyển

Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 – 12.000.000 VND
Thưởng cuối năm T13, 14, 15
Tăng lương và cấp bậc theo năng lực
Được hưởng chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN ...
Tham gia team building hằng năm
Được đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 B48 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

